Hay veda electoral por consulta popular: AMLO

Presidencia de la República dio a conocer que no serán transmitidos por Cepropie ni por las redes sociales del Gobierno federal, los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador relacionados con programas sociales, durante su gira por Guerrero, debido a la veda electoral por la consulta popular del próximo 1 de agosto.

De acuerdo a Comunicación Social de Presidencia, los eventos del titular del Ejecutivo en Guerrero estarán abiertos a la prensa, pero no serán difundidos.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador reconoció que "no sabía" si está prohibida la propaganda gubernamental y aclaró que no hablará de la consulta popular.

El primer mandatario comentó que en la gira que inicie este viernes por Guerrero, los eventos son cerrados, no públicos.

"¿Propaganda gubernamental? Pues son reuniones cerradas... No son abiertos... No son abiertos, es una reunión de evaluación, a lo mejor porque se va a transmitir en redes, solamente eso", detalló.

El presidente instruyó al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, revise si pueden transmitirse los eventos para no infringir la ley.

"A lo mejor porque se va a transmitir en redes, por qué no lo revisas y si es así, que no se transmita, pero sí necesito ir... porque a lo que vamos es a un plan de bienestar para Guerrero, entonces vamos a eso, a trabajar y vamos a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional y un libramiento, pero lo hacemos cerrado completamente".

De acuerdo con la Ley de Consulta Popular está prohibida toda propaganda gubernamental de los tres niveles de gobierno con excepción de la difusión de campañas de salud, educación, protección civil y seguridad hasta el 1 de agosto en que se celebrará la consulta.