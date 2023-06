Higinio Martínez pide postergar elección de líder en el Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- El senador con licencia, Higinio Martínez, pidió al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, postergar la elección de quién será su relevo en el liderazgo de la bancada y en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, para que se le permita participar en la contienda.

En entrevista con El Universal, el expresidente municipal de Texcoco señaló que no había expresado su aspiración porque sigue de licencia y se había dedicado a la campaña electoral de Delfina Gómez en el Estado de México.

"De por sí yo no tenía interés. Me plantean unos compañeros la posibilidad de que yo sea su nuevo coordinador, pero no estaba en mis planes. Lo que sí planteo es que ojalá pudieran hacer un procedimiento más pulcro, más abierto y que puedan venir, llegar todas y todos los senadores del país, porque la mayoría están fuera, y elegir a un coordinador por Zoom me parece que no es lo más correcto en estos tiempos", puntualizó.

"No tenía pensado regresar todavía (a su escaño), sino pasados unos días", pero señaló que ante la inminencia de la salida de Monreal del Senado, sí está interesado en sustituirlo.

No obstante, Higinio Martínez aclaró que si hoy se vota para elegir nuevo coordinador "no aspiraré a ser coordinador", porque no ha notificado su regreso a su escaño.

Señaló que no tiene nada contra Eduardo Ramírez, quien se perfila para suceder a Ricardo Monreal, "y no está mal, yo en lo personal lo aprecio, lo estimo, lo respeto y hasta te puedo decir que lo quiero, pero creo que el procedimiento marca que se convoque ex profeso a una reunión no de golpe, sino con tiempo, analizar, revisar quiénes pueden aspirar y saber cuáles son sus compromisos".

El líder del Grupo Texcoco sostuvo que si ya es una decisión tomada del coordinador Monreal de nombrar a Eduardo Ramírez hoy, "yo ya no participaría porque no he solicitado mi reingreso".

Adelantó que "dependiendo de lo que pase hoy", y de lo que platiqué con la gobernadora electa del Estado de México decidirá si vale la pena regresar a su escaño en el Senado.

Aclaró que, aunque participó en el equipo que ayudó a la maestra Delfina Gómez a ganar las elecciones del pasado 4 de junio, no tiene garantizado un lugar en su próximo gabinete.

"La única que lo sabe es la maestra Delfina. Le estamos ayudando, le ayudamos a ganar, le vamos a seguir ayudando, pero lo podemos hacer desde el Senado. Todavía hay un tiempo, hay tres meses para que se dé el cambio en el Estado de México, el 16 de septiembre, todavía hay tiempo. Hoy le estamos ayudando en otras cosas y sobre la marcha vamos a ver", explicó.

El aún líder de Morena en el Senado convocó a los integrantes del grupo parlamentario a reunión en la sede alterna de Xicoténcatl para definir la tarde noche de este martes a la persona que lo sustituirá en la coordinación de la bancada.