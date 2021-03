Hija de "Mencho" se declarará culpable por transacciones ilegales

Jessica Johanna Oseguera González, "La Negra", hija de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declarará culpable ante una corte federal del Distrito de Columbia, donde está acusada de cinco delitos por involucramiento en transacciones o tratos relacionados con propiedades de una persona extranjera designada en la lista negra del Departamento del Tesoro.

A pocos días de que se diera inicio al juicio por el caso, programado para finales de este mes, la fiscalía y la defensa de "La Negra" informaron a la juez del caso, Beryl Howell, que no hay necesidad de iniciar el juicio porque Oseguera González decidió cambiar su declaración de culpabilidad, sin dar más detalles.

"Respetuosamente pedimos a esta corte que 1.- anule la fecha de juicio del 22 de marzo y todas las audiencias previas programadas para este asunto; y 2.- programe una audiencia para el cambio de declaración", dice la misiva enviada a la juez, firmada en conjunto por el equipo del gobierno de Estados Unidos y la firma de abogados que representa a la hija de 'El Mencho'. La juez Howell dio el acuso de recibo de la moción.

No hay detalle todavía del porqué del cambio de declaración, ni si hubo un acuerdo con la fiscalía, ni si se declarará culpable de los cinco delitos o solo de alguno de ellos, y que eso fuera suficiente para la fiscalía para decidir no seguir con el proceso y evitar un juicio.

La audiencia en la que se formalizará el cambio de declaración de "La Negra" podría ser este mismo viernes, todavía sin confirmar. Según el código penal de Estados Unidos, cada delito por el que sea declarada culpable le podría acarrear 10 años de cárcel.

La fiscalía de Estados Unidos vincula a "La Negra" con empresas que servían de apoyo financiero no sólo al CJNG liderado por su padre, sino también a "Los Cuinis", encabezados por uno de sus tíos, Abigail González Valencia.

Oseguera González fue detenida en Washington el pasado 26 de febrero al salir de la misma corte federal en la que será juzgada, justo después de asistir a la audiencia de deteción de su hermano Rubén Oseguera, "El Menchito", quien está acusado de ser uno de los líderes del CJNG y que enfrenta cargos por narcotráfico por los que puede ser sentenciado a cadena perpetua.