Hija y sobrino de Elba Esther Gordillo van para plurinominales en RSP

En la décimo segunda asamblea extraordinaria de la Comisión Política Nacional, Redes Sociales Progresistas (RSP) aprobó, por unanimidad, las listas de las y los candidatos a diputados plurinominales, entre ellas destacan Maricruz Montelongo Gordillo y Ricardo Aguilar Gordillo, hija y sobrino, respectivamente, de la maestra Elba Esther Gordillo.

En las listas las y los candidatos participarán en el proceso electoral del 6 de junio, por las cinco circunscripciones en que se divide el país; Maricruz Montelongo Gordillo participará por la Circunscripción 4 y Ricardo Aguilar Gordillo participará por la Circunscripción 3.

Estos serán los nombres y perfiles de los primeros cinco lugares de cada una de las circunscripciones registradas ante la autoridad electoral correspondiente.

Circunscripción 1

1.Rosa Elvira Ceballos Rivera.- Maestra, ex servidora pública, ex diputada local y presidenta de RSP Sinaloa

2.Miguel Aguirre Muñoz.- Licenciado en Administración de Empresas, con experiencia de 25 años en la industria de las comunicaciones.

3.Blanca Rosa García Rivera.- Ingeniera industrial con maestría en Administración Industrial y doctorado en Ciencias. Su desarrollo profesional ha sido en el sector privado y es académica e integrante del SIN.

4.Humberto Rosales Badillo.- Arquitecto, empresario, exfuncionario público, ex Presidente del Colegio de Arquitectos.

5.Liliana Martínez Pérez.- Licenciada en Pedagogía con Maestría en Educación. Actualmente es docente.

Circunscripción 2

1. Ana Lilia Garza Cadena.- Abogada, ex diputada federal y especialista en comunicación política y derecho electoral.

2. Rolando Zuviran Robert.- Licenciado en Relaciones Internacionales, con dos maestrías y un doctorado en Políticas Públicas, ex funcionario público, es consultor estratégico de negocios.

3. Italia Graciela Romero López. Licenciada en Negocios Internacionales, empresaria y emprendedora.

4. Francisco Arturo Ávila Rosas.- Abogado y especialista en tecnología aplicada a la seguridad nacional.

5. Claudia Lucia Nava Serrano.- Licenciada en Educación con maestría en Investigación Educativa. Actualmente es maestra, conferencista, asesora y diseñadora de proyectos educativos.

Circunscripción 3

1. Paola Kuri Mustieles.- Profesionista del sector restaurantero.

2. Ricardo Aguilar Gordillo. Maestro de profesión con maestría en Sociología Política, ex servidor público y coordinador de la tercera circunscripción de RSP.

3. Dominga Escobar Luis.- Maestra de profesión, política, compositora, promotora del arte oaxaqueño y defensora de los derechos sindicales y culturales.

4. Michel Vázquez Tirado. Empresario y líder Nacional de los jóvenes RSP.

5. Nancy López Jara. Licenciada en Contaduría, maestría en Impuestos y doctorado en Educación. Desarrollo profesional en el sector privado y docente en la universidad veracruzana.

Circunscripción 4

1.Pedro Corsi Amerlinck.- Piloto aviador y empresario.

2.Maricruz Montelongo Gordillo.- Licenciada en Administración Pública, ex Diputada Federal, ex servidora pública, promotora de la participación de la mujer en política y coordinadora de la cuarta circunscripción de RSP.

3.José Jeronimo Esquinca Cano.- Biólogo, ex funcionario público, ex colaborador de Manuel Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio. Actualmente es secretario técnico de RSP.

4. Esther Uribe Soria.- Abogada laboralista, altruista y deportista.

5. Orlando Ismael Morales Sánchez.- Ingeniero civil con maestría en Energías Renovables. Desarrollo profesional en el sector privado y ex servidor público.

Circunscripción 5

1. Jesús Hernández Salvador.- Abogado, piloto aviador y administrador de negocios en la música, empresario y actualmente secretario adjunto de RSP

2. Maria Rouss Villegas Balmori.- Abogada con Maestría en Derecho Financiero; especialista en programas sociales de ayuda a niñas y niños, y Presidenta de la Fundación MGAS.

3. Francisco Urióstegui Pineda.- Filántropo, empresario del reciclaje y presidente de la CONIMER.

4. Bertha Elena Gutiérrez Contreras.- Abogada y docente.

5. David Armando Salomón Azuara.- Licenciado en administración de empresas, ex servidor público.