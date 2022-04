Hijo de AMLO admite: vender chocolates es redituable

Andrés Manuel López Beltrán afirmó que la venta de chocolate sí es redituable, aunque su objetivo no es volverse rico, esto tras la apertura de una chocolatería Rocío en la ciudad de Villahermosa, la segunda en el país.

El hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador acudió este martes a la capital de Tabasco para supervisar los últimos detalles de la apertura de un segundo establecimiento donde venderá el chocolate que produce en la finca familiar ubicada en el municipio de Teapa, donde cultivan el cacao.

"Para nosotros es redituable, tampoco es nuestro objetivo volvernos ricos, pero estamos dando una plusvalía a nuestro producto, como ustedes saben nuestra marca se caracteriza porque controlamos todo el proceso; nosotros controlamos desde las plantas de cacao hasta el producto final, ya sea un chocolate o una bebida, eso nos permite agregar valor a lo de que de por sí vamos a vender", dijo.

López Beltrán no descartó que después de esta segunda tienda se abran otras, incluso anunció que la tercera estará también en la Ciudad de México. "Sí vamos poco a poco, vamos a ir abriendo tiendas en toda la República, es nuestro objetivo; seguramente la próxima va a ser en la Ciudad de México, esperamos tener otra idea y nos vamos a ir expandiendo poco a poco y al ritmo que el negocio vaya dando", aseguró.

Al cuestionar a López Beltrán sobre las acusaciones de que su empresa estaba acaparando la producción de cacao de la zona de Teapa a un precio más bajo, el hijo del Presidente lo negó, afirmando que la materia prima que utilizan es la que se produce en la finca Rocío.

"Vale la pena aclarar que nosotros no compramos cacao; nuestra marca se dedica únicamente a procesar el cacao de nuestra finca; nosotros tenemos una cantidad limitada de producto y esa es la cantidad de chocolate que podemos producir en un año y, pues, eso es todo, no acopiamos, no compramos cacao con ningún otro productor".

Precisó que es el único dueño de la chocolatería Rocío y que sus otros hermanos, incluido José Ramón, están dedicados a sus trabajos, de los cuales no quiso abundar más, asegurando que todo es producto de su esfuerzo personal y que nada tiene que ver el hecho de ser hijo del Presidente del país.

"Para nosotros es un gran orgullo ser hijo de quien somos y también la gente nos ayuda, nos respalda, no es causa de ningún problema ser hijo del Presidente; al contrario, es un gran orgullo".

Agregó: "Todo el cacao sale de nuestra finca y todo lo que está invertido aquí, pues es dinero nuestro y dinero que ha ido también saliendo de la misma empresa; el crecimiento no es tan exponencial, es paso a paso y a como nos lo va dando el negocio.

"Yo, a partir de que mi papá entró a la Presidencia, dejé de dedicarme a la política y actividades relacionadas con la vida pública y me dediqué a mi rancho, a mi empresa, y eso es a lo que me dedico".