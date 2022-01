Hijo de AMLO comparte mensaje "en su defensa" tras reportaje de Loret

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola publicó un reportaje sobre los autos de lujo y casonas en Houston del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contrastan con su discurso de una vida austera, José Ramón López Beltrán compartió en Twitter el mensaje de una usuaria "en su defensa".

En medio de retuits de quotes de Mafalda, de mensajes de Claudia Sheinbaum, de imágenes de la WWE, de juegos del tenista Rafael Nadal, así como publicaciones de baseball, Tom Brady, caricaturas políticas y comentarios del periodista deportivo David Faitelson, el hijo mayor del presidente de México difundió el mensaje de la usuaria Blanca Salces (@BlaSalces).

"Cientos, me atrevería a decir miles, de hijos de políticos, funcionarios, líderes sindicales y expresidentes que viven en casas de lujo y encontraron al único que no la obtuvo con recursos públicos. Eso es talento", escribió la usuaria en un primer mensaje.

López Beltrán compartió un segundo mensaje: "Conflicto de interés, es el que tienen los neoliberales con el bienestar del pueblo".

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al "escándalo" tras la publicación de que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, vive en una mansión valuada en un millón de dólares en Houston, Estados Unidos.

"En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado", dijo el Presidente sobre el escándalo de los lujos de su hijo José Ramón López Beltrán.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que en el caso del matrimonio de su hijo con Carolyn Adams, "está complicado meterse porque al parecer la señora tiene dinero y no tiene nada que ver con el gobierno".

Ante "el escándalo" de su hijo mayor, López Obrador señaló que tiene presente a Francisco I. Madero porque "la prensa lo acabó" y "hay que resistir".