Holandés sospechoso cambia de parecer y ahora buscará frenar su extradición de Perú a EEUU

LIMA (AP) — El abogado del reo holandés Joran Van der Sloot anunció el lunes que presentará un recurso ante una corte judicial de Lima para impedir la extradición de su defendido a los Estados Unidos, programada para el jueves, con el fin de que sea procesado por un caso ligado a la desaparición de una joven estadounidense.

"Ha cambiado de opinión y no quiere ser extraditado a los Estados Unidos; él fue visitado el día de hoy por su embajada (Países Bajos), los cuales le hicieron ver el error que estaba cometiendo al irse extraditado sin un debido proceso", dijo su abogado Máximo Altez en una entrevista con medios internacionales.

El preso se encuentra en una cárcel de Lima a la espera de ser extraditado el jueves a Estados Unidos donde se lo procesará por un caso ligado a la desaparición de una joven estadounidense en 2005, informaron el lunes las autoridades penitenciarias peruanas. Está cumpliendo condena por el asesinato de otra mujer que sucedió cinco años después.

Pero el abogado defensor explicó a media tarde del lunes, sobre el cambio de parecer de su cliente, que "se ha dado cuenta de que si viaja a los Estados Unidos no va a tener un juicio justo". Alegó que será sometido a un juicio ante un jurado y que el jurado está integrado por personas comunes, "las cuales se ven influenciados por los periódicos". A su juicio, "actualmente hay un linchamiento mediático contra él".

Altez agregó que presentará un "habeas corpus" contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y contra el ministro de Justicia, Daniel Maurate. En paralelo, aseguró Altez, la embajada de los Países Bajos está presentando una queja al Ministerio de Relaciones Exteriores por la falta de debido proceso.

The Associated Press llamó en busca de comentarios a la embajada de Países Bajos en Lima y al Ministerio de Justicia peruano sin obtener una respuesta al momento. La Cancillería peruana respondió que "no han recibido ninguna queja por parte de Países Bajos respecto al caso".

El defensor del implicado comentó que los procesos de "habeas corpus" deben ser resueltos en 24 horas, "pero en la práctica eso no sucede", por lo que aseguró que se harán todos los esfuerzos "para evitar ese traslado".

El mismo lunes, más temprano, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la agencia estatal que administra las cárceles peruanas, Javier Llaque, precisó por teléfono a The Associated Press que Van der Sloot será entregado a la policía internacional Interpol "a primera hora de la mañana" del jueves y luego será trasladado al aeropuerto principal de Lima, desde donde será enviado a Estados Unidos.

El sospechoso, que ya cumple condena de 28 años por el asesinato de otra mujer -de nacionalidad peruana- en 2010, fue trasladado el sábado desde la cárcel andina de Challapalca -en la región Tacna- hasta el capitalino penal de Ancón I en medio de estrictas medidas de seguridad. Su abogado aseguró el domingo a la AP que el cambio de centro penitenciario fue confirmado el domingo en una llamada por la esposa de Van der Sloot.

El reo holandés contrajo matrimonio con una contadora peruana en 2014 dentro de la cárcel.

Sobre el estado de salud del interno, el abogado enfatizó que "se encuentra bien" y que se le realizó un examen antes de su salida de la cárcel de Challapalca.

Según dijo Altez antes del cambio de intención de Van der Sloot, "lo único que resta es subirlo al avión" para cumplir con la extradición temporal que podrá extenderse por un máximo por dos años, según lo convenido inicialmente.

En mayo, la Corte Suprema de Perú autorizó la extradición temporal del prisionero a Estados Unidos, donde está acusado de intentar extorsionar a la familia de la joven estadounidense Natalee Holloway, quien desapareció en 2005 en la isla caribeña de Aruba durante un paseo escolar.

La última vez que se vio a la víctima, que en ese entonces tenía 18 años, fue a la salida de un bar acompañada de Van der Sloot.

Según la Fiscalía del estado de Alabama, en 2010, y antes de viajar a Perú, Van der Sloot solicitó 25.000 dólares a los familiares de Holloway por información sobre dónde se encontraba sepultada.

El cuerpo de la estadounidense no se localizó y fue declarada fallecida oficialmente por un juez. No hay acusados por la muerte de Holloway.