Hombre fallece al atragantarse durante concurso en Tinum, Yucatán

Un concurso organizado por el ayuntamiento de este municipio del oriente de Yucatán, para ver quien degustaba e ingería más rápido un platillo tradicional de las fiestas patrias, el pozole, terminó en tragedia pues uno de los concursantes falleció al atragantarse y morir por asfixia.

Cono cada año, el concurso de comida se realizó en los bajos del Palacio en donde los concursantes participan para ver quién ingiere pozole en forma más rápida.

En un momento dado, Hugo Ismael de 48 años de edad, al estar consumiendo el pozole se atragantó con un pedazo de pan francés, por lo que los presentes al percatarse de la situación, le dieron los primeros auxilios pero sin lograr reaccionar.

De inmediato lo abordaron al vehículo del Ayuntamiento Nissan Versa y lo trasladaron al Consultorio 24/7 en Uayma , pero en esos momentos no había ningún médico.

No había médico en el lugar

Al no haber médico en el lugar, el conductor procedió a trasladarlo al Hospital General de Valladolid, en donde salió el doctor del servicio de urgencias en turno y constató que el hombre ya no tenía signos vitales.

Asustado, el empleado del Ayuntamiento de Tinum no espero a que arribara personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a ese hospital y retornó al municipio de Tinum, donde llegó a la casa del ahora occiso, ubicada en la calle 17 entre 28 y 30, manifestando todo lo sucedido a la esposa.

Hasta el sitio llegaron los agentes de la Policía Municipal de Tinum y Estatal, acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias correspondientes.

En Tinum ya es una tradición que durante las fiestas patrias se realicen diferentes concursos, uno de ellos relacionado con la comida tradicional y cuyos ganadores obtendrían diferentes premios.