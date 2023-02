Hombre incendia casa de su exesposa con sus hijos dentro en Coahuila

A-AA+

COHAUILA, Coah., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- En la ciudad de Monclova, en la zona Centro de Coahuila, una familia vivió momentos de terror y angustia cuando estuvo a punto de morir calcinada en su propio hogar.

Juan Antonio "N", quien ya no vive con ellos desde hace un año aproximadamente, regresó y presuntamente le prendió fuego a la casa de su exesposa, con dos de sus tres hijos adentro.

"Él quería matarme", dijo Jazmín, de 32 años, quien en ese momento andaba fuera en una consulta con el médico.

La mujer señaló que dos de sus tres hijos, de 10 y 13 años, se encontraban dentro de la propiedad, pero lograron escapar del siniestro. Su hija mayor de 15 años no se encontraba en casa.

De este atentado que ha causado consternación a la sociedad, Jazmín contó a la policía que el hombre, con quien estuvo casada 15 años, era muy agresivo y lo dejó porque es adicto a las drogas.

Mencionó que constantemente los maltrataba, por lo que ya no lo aguantó y lo denunció penalmente varias veces.



El hombre se metió a la casa por una ventana

Según las primeras investigaciones de la Policía de Investigación Criminal, el jueves 09 de febrero, a las 14:00 horas, el agresor se metió por una ventana.

Ya adentro, empezó a prender lumbre, aunque todavía se desconoce que líquido echó porque las llamas se propagaron en un momento y arrasaron con todo a su paso.

La vivienda, ubicada en la calle Francisco Murguía de la colonia Margarito Silva, fue devorada en su interior por el fuego rápidamente dejando prácticamente todo reducido a cenizas.

El hombre violó la orden de restricción de un juez, que le impedía acercarse a su familia por sus antecedentes de violencia.

Afortunadamente los dos hijos del matrimonio que estaban en el hogar se dieron cuenta a tiempo del peligro, salieron por la puerta de atrás y se salvaron de morir quemados.

Juan Antonio "N" fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se encuentra en prisión preventiva aquí en Saltillo, a disposición del Ministerio Público (MP) y será juzgado para que pague por intento de Filicidio, daños y demás delitos que se le imputen en el juicio.