Hombres armados atacan sede de la fiscalía de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., mayo 2 (EL UNIVERSAL).- El ataque armado a las oficinas de la Fiscalía de Distrito Norte, en el municipio de Pichucalco, por militantes de la CIOAC, que "portaban armas de fuego largas y cortas", provocó la suspensión de clases de todos los niveles y una paralización parcial de las actividades económicas.

La Fiscalía de Chiapas informó que el ataque armado en contra de la Fiscalía de Distrito, por militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) ocurrió durante la noche del lunes y la madrugada del martes, por la detención de Rafael "N", acusado del delito de peligro de contagio y propagación de enfermedades.

Cuando los militantes de la CIOAC se enteraron de la detención de Rafael "N", se acercaron a las oficinas de la Fiscalía de Distrito y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC) para atacar el edificio con fusiles de asalto y pistolas, en un intento por rescatar al detenido.

La población temerosa se refugió en sus hogares, donde escucharon las constantes balaceras que se registraron durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

La Fiscalía de Chiapas informó que, como resultado del ataque armado, un agente de la Policía de Investigación, había resultado gravemente herido, pero los militantes de la CIOAC no permitían el ingreso de los cuerpos de socorro.



Pichucalco amanece paralizado parcialmente

Esta mañana, Pichucalco, municipio colindante con el estado de Tabasco, amaneció parcialmente paralizado en sus actividades.

Los planteles educativos de todos los niveles suspendieron labores, ante el temor de que continuaran las balaceras.



Muere joven por una bala perdida

Autoridades locales informaron que, como consecuencia de los ataques armados, falleció una joven trabajadora de un local comercial, por una bala perdida. La joven fue identificada como Yeni "N".

También murieron dos Floriberto Gómez y Ramón Trinidad conocido como "El Pato".

Pero hasta esta tarde, la Fiscalía de Chiapas no ha confirmado el deceso de los dos militantes de la CIOAC, así como el de la joven que trabajaba como cajera de en un comercio.

Los habitantes de Pichucalco reprocharon el accionar de los militantes de la CIOAC, que tienen concesiones de taxis, a quienes calificaron como "delincuentes", por lo que pidieron no usar los vehículos del transporte público de su propiedad.

Por la mañana, el Ejército y la Guardia Nacional instrumentó un operativo, pero no hubo más detenidos.