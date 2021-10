Homologan fechas de conclusión de precampañas para elecciones de 2022

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad ejercer la facultad de atracción para determinar fechas únicas de conclusión del periodo de precampañas y para recabar apoyo de la ciudadanía para las candidaturas independientes, durante los Procesos Electorales Locales 2021-2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

En sesión extraordinaria, el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina mencionó que el 5 de junio del 2022 se realizarán las elecciones en estas entidades, por lo que la atracción "está motivada por la gran diversidad de plazos y fechas establecidas en las legislaciones locales que agregan un grado de complejidad mayor a la planeación y organización de las actividades de los procesos electorales entre las que destacan la fiscalización".

Por ello, se determinó homologar los plazos para la conclusión del periodo de precampañas y para recabar apoyo de la ciudadanía en estos procesos electorales y serán los siguientes.

Fecha de fin de precampaña y para solicitar apoyo de la ciudadanía en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas será el jueves 10 de febrero del 2022.

El INE incorporó las manifestaciones de los Organismos Públicos Locales Electorales de las seis entidades federativas que en su momento externaron su conformidad o no objeción, precisó Jacobo Molina.

Edmundo Jacobo mencionó que la homologación de plazos permite la operación del sistema de fiscalización nacional y las prerrogativas para el acceso a tiempos de radio y televisión y que el ajuste "no afecta la duración de estas etapas".

La Consejera Dania Ravel Cuevas agregó que las fechas que se encuentran establecidas en cada una de las legislaciones locales son muy diversas, lo que tiene un impacto directo en actividades técnicas y operativas fundamentales para el desarrollo de los procesos locales ordinarios, como es el caso de la fiscalización de precampañas y campañas y el pautado de radio y televisión.

"Si no se homologan las fechas puede afectar la viabilidad operacional del sistema de fiscalización nacional", dijo, pues para el desarrollo de todas las etapas se requiere de 57 días, sin embargo, en la mayoría de las entidades federativas no se tiene el tiempo suficiente para cumplir cabalmente con el proceso de fiscalización antes del registro de candidaturas y en las campañas electorales.

Detalló que determinar plazos únicos permitiría la realización de las labores de fiscalización "de forma oportuna, sincrónica y completa" y que el calendario sólo se refiere a las fechas de finalización de cada actividad y es responsabilidad de cada Organismo Público Local Electoral determinar las fechas de inicio y duración correspondiente de estas etapas.