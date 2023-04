Horario de Verano: ¿En qué entidades sí debió cambiar la hora?

A-AA+

Este domingo, por primera vez en 27 años, en gran parte de México no se adelantará la hora del reloj, tal como se acostumbraba en verano. Sin embargo, algunos municipios continuarán con el cambio de horario estacional por motivos de ubicación geográfica.

El horario de verano se aplicó por primera vez en 1996, conforme a una modificación a la Ley del Sistema de Horario en el país. Su duración era de 7 meses y se extendía desde el primer domingo de abril al último domingo de octubre.

Fue en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo cuando se aprobó y se decretó en el Diario Oficial de la Nación (DOF). Su objetivo era ahorrar a las familias mexicanas el consumo de energía y aprovechar la luz natural.

No obstante, en octubre de 2022, derivado de la iniciativa presidencial, el Poder Legislativo aprobó la suspensión del horario de verano en la República. Pero ¿por qué en algunas entidades sigue vigente?

¿Cuáles son las entidades que continúan con el horario de verano?

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Energía, de ahora en adelante el territorio nacional conservará un horario estándar que se establecerá conforme a zonas horarias.

Por el contrario, únicamente se aplicará el cambio de horario estacional o de verano a invierno en estados y municipios ubicados en la frontera con Estados Unidos.

Se estima que 33 municipios de la franja fronteriza norte adelanten o retrasen la hora del reloj, según corresponda a la estación.

Entre los municipios de Coahuila que arrancaron con el cambio de horario se encuentran Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Mientras que en el estado de Tamaulipas aplicó en Reynosa, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. En cuanto a Nuevo León, el cambio de horario sólo ocurrió en la ciudad de Anáhuac.

El horario estacional en los anteriores municipios fue establecido así para no producir un desfase en las actividades y costumbres con Estados Unidos.

El cambio de horario entró en vigor desde el pasado 12 de marzo a las 2:00 horas y finalizará el 5 de noviembre. De esta manera, dichas entidades deberán adelantar sus relojes una hora.