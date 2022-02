Hospital se construirá en terrenos de fallida refinería de Tula: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Hospital del IMSS-Bienestar que se construirá en los terrenos de la fallida refinería de Tula-, será para derechohabientes del instituto y para la población abierta.

"En la refinería frustrada de Tula, no se construyó porque no era esa la idea, se compró el terreno, se hizo una barda, se ejerció un presupuesto, ahora estamos estableciendo comunicación con el gobierno de Hidalgo, porque queremos que este un Hospital del IMSS-Bienestar no solo para derechohabientes sino también para población abierta".

Acompañado por el gobernador Omar Fayad (PRI) y su Gabinete de Seguridad, en las instalaciones del C5, el titular del Ejecutivo dijo que el director del IMSS, Zoé Robledo, ya fue a ver el terreno y se le va a dar uso en beneficio de la población.

El director del IMSS ha señalado que el nuevo hospital General de Zona, sustituirá al nosocomio que resultó afectado tras la inundación de septiembre del año pasado por el desbordamiento del río Tula.

El presidente López Obrador refirió que como parte de su política energética se está reiniciando la coquizadora de Tula con una inversión de 2 mil 500 millones de dólares, que ayudará a reducir la contaminación en Tula y en su medio ambiente.