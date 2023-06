Hoy hago un alto e inicio un cambio de rumbo: Fayad renuncia al PRI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL). - El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció que renunciará al Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido a que las actuales condiciones del partido se han visto limitadas y no hay espacio para quienes quieren aportar desde una perspectiva diferente.

En entrevista en el espacio de Azucena Uresti para Radio Fórmula, Omar Fayad señaló que tras años de militancia ha decidido hacer una reflexión sobre su permanencia en el partido, pues señaló que, a pesar de haber dado resultados, no han querido agregarlo al Consejo.

En su carta de renuncia fechada el 13 de junio y publicada por la periodista, asegura que por más de 40 años se ha dedicado y comprometido a conducir su trabajo bajo las reglas del PRI, partido que dijo, "(...) le brindó las mejores oportunidades en su trayectoria política".

Sin embargo, explicó que las actuales condiciones del partido han coartado la participación política para quienes "han pensado independiente y asumido puntos de vista que en un partido incluyente se deben de valorar y respetar".

"Hoy con profundo orgullo y satisfecho de los resultados entregados en cada candidatura que se me confió y con la mayor votación que haya tenido un priista en todas las responsabilidades conferidas a lo largo de la historia, hago pública la solicitud de renuncia a mi militancia priista".

Finalmente, Fayad agradeció el apoyo y la confianza que le brindó la militancia partidista.