Huachicol en México, en la mira de EU

Ciudad de México.- Senadores del Partido Republicano y Demócrata presentaron este jueves una iniciativa con la que buscan obligar al Pentágono a emitir reportes sobre el robo de hidrocarburos (huachicol) en México.

El senador John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, anunciaron la Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, que obligaría al Departamento de Guerra "a informar sobre sus actividades para combatir el contrabando de productos hidrocarburos y el consiguiente aumento de la violencia por parte de las organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) en México".

Cornyn advirtió que "los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear productos hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y utilizar los beneficios para financiar el tráfico de drogas y la trata de personas que se infiltra en nuestras comunidades y mata a estadounidenses inocentes cada día".

Por su parte, la senadora Rosen dijo que "el robo de combustible en México se ha convertido en la fuente más importante de ingresos no relacionados con las drogas para los cárteles, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera, y debemos tomar medidas".

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