Hugo Aguilar: necesaria la reforma a la Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró necesaria la polémica reforma a Ley de Amparo impulsada por la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobada ya por la mayoría de Morena en el Senado.

En un encuentro con medios de comunicación en la sede del Alto Tribunal, Aguilar Ortiz afirmó que el juicio de amparo vigente está muy burocratizado y lleno de procesos de impugnación que derivan en procesos interminables.

"Sí, es necesaria la reforma", respondió a pregunta expresa de EL UNIVERSAL.

"El procedimiento está muy burocratizado o hay muchísimos medios de impugnación que hacen de pronto que los juicios se hagan interminables. Entonces sí es necesario simplificar buena parte del procedimiento, que en algunos casos el tema de la ejecución de sentencias".

El ministro se pronunció en contra de la retroactividad que se le dio a la reforma aprobada en el Senado, y consideró que se tiene que ajustar ahora que sea abordada por la Cámara de Diputados

Sino lo hacen los diputados federales, la Suprema Corte corregirá la retroactividad si llega alguna impugnación.

En caso de que llegara alguna impugnación al Alto Tribunal referente a la retroactividad en Ley de Amparo, Aguilar Ortiz estaría impedido para conocer del asunto pues ya se pronunció sobre el mismo.