Muere hombre tras intento de secuestro en el Aguaje; hay 4 detenidos

Agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), atendieron de manera un reporte recibido a través del sistema de emergencias 911, relacionado con la privación ilegal de la libertad de un hombre en el fraccionamiento El Aguaje, en el sur la capital potosina, procediendo a detener a cuatro presuntos implicados.

Los menores detenidos, habrían abordado a la víctima y lo subieron a un vehículo color gris, por lo que al generase la alerta se implementó un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar un automóvil Mazda en la calle Prolongación Salk y Eje 122.

En el lugar, fueron detenidos los presuntos junto con un arma de balines, pero con apariencia de arma de fuego.

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

La víctima ya no se encontraba dentro del vehículo, por lo que se amplió el operativo de búsqueda y fue localizada al fondo de un barranco tras huir de sus captores. Presentaba diversas lesiones y minutos más tarde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Los cuatro menores detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, como probables responsables de la privación ilegal de la libertad y las lesiones ocasionadas a la víctima.