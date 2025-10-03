logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ REENCUENTRO!

Fotogalería

¡FELIZ REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere hombre tras intento de secuestro en el Aguaje; hay 4 detenidos

La víctima había logrado escapar y fue localizado en un barranco de Zona Industrial

Por Redacción

Octubre 03, 2025 09:36 a.m.
A
Muere hombre tras intento de secuestro en el Aguaje; hay 4 detenidos

Agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), atendieron de manera un reporte recibido a través del sistema de emergencias 911, relacionado con la privación ilegal de la libertad de un hombre en el fraccionamiento El Aguaje, en el sur la capital potosina, procediendo a detener a cuatro presuntos implicados.

Los menores detenidos, habrían abordado a la víctima y lo subieron a un vehículo color gris, por lo que al generase la alerta se implementó un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar un automóvil Mazda en la calle Prolongación Salk y Eje 122.

En el lugar, fueron detenidos los presuntos junto con un arma de balines, pero con apariencia de arma de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: Teodoro Blanco/Pulso 

La víctima ya no se encontraba dentro del vehículo, por lo que se amplió el operativo de búsqueda y fue localizada al fondo de un barranco tras huir de sus captores. Presentaba diversas lesiones y minutos más tarde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Los cuatro menores detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, como probables responsables de la privación ilegal de la libertad y las lesiones ocasionadas a la víctima.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere hombre tras intento de secuestro en el Aguaje; hay 4 detenidos
Muere hombre tras intento de secuestro en el Aguaje; hay 4 detenidos

Muere hombre tras intento de secuestro en el Aguaje; hay 4 detenidos

SLP

PULSO

La víctima había logrado escapar y fue localizado en un barranco de Zona Industrial

Raudo auto choca y vuelca en P. Norte
Raudo auto choca y vuelca en P. Norte

Raudo auto choca y vuelca en P. Norte

SLP

Redacción

Con armas prohibidas, encierran a vándalos
Con armas prohibidas, encierran a vándalos

Con armas prohibidas, encierran a vándalos

SLP

Redacción

Sólo daños, deja choque entre auto y moto
Sólo daños, deja choque entre auto y moto

Sólo daños, deja choque entre auto y moto

SLP

Redacción