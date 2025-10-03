logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ REENCUENTRO!

Fotogalería

¡FELIZ REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece albañil tras caer de varios metros

Compañeros lo llevaron a su vivienda, donde murió

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece albañil tras caer de varios metros

CIUDAD VALLES.- Un albañil perdió la vida luego de caer de varios metros de altura mientras trabajaba en una obra; en lugar de ser trasladado a un hospital, sus compañeros lo llevaron a su vivienda, donde poco después falleció.

La víctima fue identificada como Rubén García, de 55 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Fray Domingo de Betanzos, en el fraccionamiento Villarreal de Santiago. De acuerdo con los reportes, el hombre salió desde temprano a laborar en una construcción, sin embargo, cerca del mediodía sufrió la caída que le ocasionó severas lesiones en el pecho.

Sus compañeros o el encargado de la obra, en vez de llevarlo a recibir atención médica, lo trasladaron a su hogar, donde minutos más tarde murió a consecuencia de las heridas. Sus familiares realizaron un reporte al sistema de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado, que será la instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar si se trató de un accidente o si existe alguna responsabilidad legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Raudo auto choca y vuelca en P. Norte
Raudo auto choca y vuelca en P. Norte

Raudo auto choca y vuelca en P. Norte

SLP

Redacción

Con armas prohibidas, encierran a vándalos
Con armas prohibidas, encierran a vándalos

Con armas prohibidas, encierran a vándalos

SLP

Redacción

Sólo daños, deja choque entre auto y moto
Sólo daños, deja choque entre auto y moto

Sólo daños, deja choque entre auto y moto

SLP

Redacción

Sorprenden a tres farderos robando en tiendas de “Chole”
Sorprenden a tres farderos robando en tiendas de “Chole”

Sorprenden a tres farderos robando en tiendas de “Chole”

SLP

Redacción