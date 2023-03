Humo amarillo en Cadereyta era 99% agua, afirma Pemex

A-AA+

MONTERREY, NL., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Petróleos Mexicanos (Pemex) explicó, a través de un comunicado, que la columna de humo amarillo generada este domingo por su refinería de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, estaba compuesta por vapor de agua en un 99%, mientras que el 1% restante era remanente de hidrocarburo, lo que habría resultado en la coloración amarilla.

Esto sería el resultado de un "paro seguro" una de las plantas de la refinería, un procedimiento aplicado de manera preventiva y que generó durante siete minutos la vistosa nube en la zona metropolitana de Monterrey.

También asentó que el evento "no representó ningún riesgo para la población" y que la refinería trabaja con toda normalidad, a la vez que reiteró su compromiso con la seguridad de la población y de su personal.

Pemex agregó que, derivado de dicho "paro seguro", se revisó el monitoreo del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), cuyos registros de las 14:43 horas no habrían presentado cambios con respecto a valores que tenían antes de la emisión del vapor, "lo que permite confirmar que el evento no representó ningún riesgo para la población".

En el boletín, que se dio a conocer a las 21:25 horas, Pemex señaló que "al momento, la Refinería trabaja con toda normalidad y reitera su compromiso con la seguridad de la población local, así como de sus trabajadoras, trabajadores y personal que atiende las instalaciones".