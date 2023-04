Ibai Llanos preocupado por AMLO en top de streamers

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- El pasado martes, Streams Charts publicó un reporte en el que Andrés Manuel López Obrador ocupó la posición 6 de los streamers más vistos de Hispanoamérica, entre enero y marzo de 2023.

Lo anterior causó revuelo en la comunidad de creadores de contenido, pues con ello el mandatario se convirtió en la competencia de figuras como Auronplay, Juan Sebastián Guarnizo, Rubius, El Mariana e Ibai Llanos.

¿Cuál fue la reacción de Ibai Llanos al ver a AMLO en el top de streamers?

Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador presentó las cifras emitidas en el reporte de Streams Charts.

Como era de esperarse, los streamers que comparten el ranking junto al presidente no tardaron en reaccionar a la noticia.

Ibai Llanos fue uno de los primeros en cuestionar la posición de AMLO. Por medio de su cuenta de Twitter escribió: "Lo de que el presidente de México vaya a ganar un Esland a mí me lo van a tener que explicar".

Hay que recordar que, a principios de 2023, durante la segunda edición de los Premios Esland de TheGrefg, Llanos fue galardonado como el streamer del año. Sin embargo, tal parece que la entrada del AMLO al ranking lo tiene preocupado.

Con base a las cifras de Streams Charts, Ibai Llanos acumula 285 horas y 15 minutos de transmisión; mientras que López Obrador suma 208 horas y 35 minutos gracias a la emisión de "Las Mañaneras" en su canal de YouTube.

¿Quién es Ibai Llanos y cómo se hizo famoso?

El streamer español se consagró como uno de los más importantes del mundo de los videojuegos. Cuenta con un canal de YouTube de más de 10 millones de suscriptores y 999 videos publicados.

El originario de Bilbao, España, comenzó su trayectoria a los 15 años. En 2012 abrió su canal de YouTube y comenzó a transmitir partidas de Call of Duty acompañado por sus amigos.

En 2014, presentó una audición para desempeñarse como locutor en la Professional Video Game League, una de las mayores empresas de Esports de España, y logró ingresar.

No fue hasta la época de pandemia que Ibai Llanos se viralizó en internet y dio un salto a la plataforma Twitch, donde obtuvo un crecimiento acelerado. Hoy en día es uno de los personajes más influyentes de internet.