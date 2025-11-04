logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Identificadas las 23 víctimas del incendio en el Waldo's de Hermosillo

La Fiscalía de Sonora ha concluido la identificación de las víctimas del incendio en la tienda Waldo's de Hermosillo, con un saldo de 23 fallecidos.

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 04:36 p.m.
A
Identificadas las 23 víctimas del incendio en el Waldos de Hermosillo

HERMOSILLO, Son., noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó por medio de la Dirección General de Servicios Periciales que ha culminado con la

identificación de los 23 occisos
a consecuencia del incendio de una tienda Waldo's de la colonia Centro de Hermosillo, Sonora, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Las dos personas que se mantenían en calidad de desconocidas han sido plenamente identificadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas últimas dos personas son: un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria de Caborca, Sonora.

El saldo de personas occisas es de 23, siendo dos menores de edad de sexo femenino, 4 menores de edad de sexo masculino, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco masculinos adultos.

Los trabajos en el procesamiento del lugar se mantienen por parte de la institución.

En el incendio resultaron 15 personas heridas de las cuales tres aún continúan hospitalizadas y una de ellas podría ser trasladada, en las próximas horas, en una ambulancia aérea al estado de Arizona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identificadas las 23 víctimas del incendio en el Waldos de Hermosillo
Identificadas las 23 víctimas del incendio en el Waldos de Hermosillo

Identificadas las 23 víctimas del incendio en el Waldo's de Hermosillo

SLP

El Universal

La Fiscalía de Sonora ha concluido la identificación de las víctimas del incendio en la tienda Waldo's de Hermosillo, con un saldo de 23 fallecidos.

Propuesta para que la viuda de Manzo sea alcaldesa interina en Uruapan
Propuesta para que la viuda de Manzo sea alcaldesa interina en Uruapan

Propuesta para que la viuda de Manzo sea alcaldesa interina en Uruapan

SLP

El Universal

La propuesta de designar a Grecia Quiroz García como alcaldesa interina de Uruapan avanza en el Congreso de Michoacán

Walmart y Aplazo se unen para ofrecer compras diferidas sin tarjeta
Walmart y Aplazo se unen para ofrecer compras diferidas sin tarjeta

Walmart y Aplazo se unen para ofrecer compras diferidas sin tarjeta

SLP

El Universal

Conoce la innovadora forma de diferir compras en Walmart a través de la app Cashi, sin la necesidad de una tarjeta de crédito.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional
Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional

SLP

El Universal

Compromiso de justicia y seguridad tras reunión en Palacio Nacional