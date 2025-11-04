Identificadas las 23 víctimas del incendio en el Waldo's de Hermosillo
La Fiscalía de Sonora ha concluido la identificación de las víctimas del incendio en la tienda Waldo's de Hermosillo, con un saldo de 23 fallecidos.
HERMOSILLO, Son., noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó por medio de la Dirección General de Servicios Periciales que ha culminado con laidentificación de los 23 occisos a consecuencia del incendio de una tienda Waldo's de la colonia Centro de Hermosillo, Sonora, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
Las dos personas que se mantenían en calidad de desconocidas han sido plenamente identificadas.
Estas últimas dos personas son: un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria de Caborca, Sonora.
El saldo de personas occisas es de 23, siendo dos menores de edad de sexo femenino, 4 menores de edad de sexo masculino, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco masculinos adultos.
Los trabajos en el procesamiento del lugar se mantienen por parte de la institución.
En el incendio resultaron 15 personas heridas de las cuales tres aún continúan hospitalizadas y una de ellas podría ser trasladada, en las próximas horas, en una ambulancia aérea al estado de Arizona.
