Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro ocurre cuatro días después del asesinato del presidente municipal michoacano, ocurrido el pasado 1 de noviembre, hecho que generó indignación nacional y reacciones de solidaridad por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con fuentes de Presidencia, la reunión tiene un carácter estrictamente privado y formó parte de las acciones de acompañamiento que el Gobierno federal ofreció a la familia del alcalde tras su homicidio.

Cabe mencionar que la mandataria ha expresado públicamente sus condolencias y refrendó el compromiso de su administración para que no haya impunidad en el caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, Sheinbaum Pardo ha instruido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, mantener comunicación permanente con las autoridades de Michoacán para fortalecer las investigaciones y garantizar la seguridad en Uruapan.

Se prevé que Grecia Quiroz sea la nueva presidenta municipal de Uruapan tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo, esto tras rendir protesta en el Congreso estatal.

Esta mañana de martes, la mandataria federal anunció durante su conferencia matutina el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una estrategia de seguridad integral que, dijo, buscará atender de fondo las causas de violencia en la entidad y fortalecer la presencia del Estado en justicia, desarrollo económico y cultura.