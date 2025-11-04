CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

logo pulso
ESCALOFRIANTE FIESTA DE HALLOWEEN

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
El espíritu de Halloween se hizo presente en el Spooky Fest, una celebración organizada en el campus San Luis Potosí del Tec de Monterrey que reunió a estudiantes, profesores y colaboradores en un ambiente lleno de creatividad, entusiasmo y diversión.

Durante la mañana, las y los estudiantes sorprendieron con sus originales disfraces, decoraciones temáticas, música, juegos y actividades.

Además, se realizaron concursos, dinámicas y premia-

ciones que destacaron la originalidad y el trabajo en equipo de la comunidad.

Más allá de la diversión, el evento promovió la convivencia, fortaleciendo los lazos entre los diferentes niveles académicos y áreas del campus.

El Spooky Fest es una de las actividades más esperadas del semestre, donde el talento y la imaginación de las y los alumnos se unen para crear momentos inolvidables.

