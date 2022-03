Identifican 56 sustancias para sustituir fentanilo

Al menos 56 opioides sintéticos de experimentación estarían siendo utilizados por los cárteles de la droga para sustituir al fentanilo, considerada como la droga sintética más potente, alertó el representante en México de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Raúl Martín del Campo Sánchez.

Afirmó que en 2018 se publicó una lista de sustancias químicas relacionadas con el fentanilo sin usos legítimos conocidos, misma que actualmente está integrada por más de 150 sustancias.

Basándose en esa lista, explicó, el Programa Mundial de Interceptación Rápida de Sustancias Peligrosas (GRIDS, por sus siglas en inglés), que asiste a los países en el combate al tráfico de drogas, hizo una segunda con 56 sustancias que no son fentanilo, pero que pueden ser potentes.

"En 2018, la JIFE publicó una lista de sustancias relacionadas con el fentanilo sin usos legítimos conocidos, como instrumento práctico para prevenir la desviación y el tráfico de estas sustancias. En estos momentos la lista contiene más de 150 sustancias relacionadas con el fentanilo.

"GRIDS elaboró una segunda lista, con 56 opioides que no son fentanilo, sino de experimentación, pero que pueden ser igualmente potentes".

Agregó que las organizaciones criminales están rescatando fórmulas de medicamentos que se desecharon porque tenían efectos secundarios peligrosos, para utilizarlas en la elaboración de sustitutos de fentanilo.

"La mayor parte de los consumidores de fentanilo son personas que no saben que están consumiendo fentanilo.

"Se incluye o se corta la droga con fentanilo porque le conviene al distribuidor de drogas, ya que va a poder vender más dosis combinándolo con una sustancia potente", aseguró.

Por ello, hizo un llamado a los países para que empiecen a adecuar sus marcos regulatorios, sus programas y sus políticas internas para que fortalezcan los programas de reducción de daños.

Asimismo, sugirió a los gobiernos y a sus asociados del sector privado que se abstengan voluntariamente de fabricar, comercializar, exportar e importar y distribuir las sustancias que figuran en estas listas.