Identifican a víctimas de accidente en Autopista Siglo XXI

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya fueron identificadas las siete personas que murieron ayer, luego de que un conductor embistiera con su tráiler a 10 vehículos sobre la Autopista Siglo XXI. Del total de víctimas, seis eran mujeres y un hombre, vecinos de dos municipios de la Región de Tierra Caliente:

Samara Guadalupe V. de 3 años, residente de Apatzingán

María Eréndira P. de 41 años, residente de Apatzingán

Guadalupe C. de 15 años de edad residente de Múgica

Grecia H., de 21 años de edad, con domicilio en Nueva Italia

Allisson Valeria B. de 7 años, originaria de Apatzingán

Bulmaro Joaquín L. de 37 años de edad, originario de Apatzingán

Cinthya Berenice B. de 27 años de edad, originaria de Apatzingán



Salen vivales

Todavía no entregaban los cuerpos de las víctimas a sus deudos, cuando en las calles del municipio de Pátzcuaro, personas que se hacían pasar por familiares, pedían dinero para los funerales. Los vivales indicaban que las personas fallecidas eran de ese municipio; sin embargo, como arriba se menciona, las víctimas eran originarias de Tierra Caliente, ubicada a 125 kilómetros de distancia de Pátzcuaro.

Gobernador señala posible falla mecánica El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que ese accidente ocurrido a la altura del municipio de Taretan, pudo haberse tratado de una falla mecánica del tráiler. "Todo indica que fue una falla mecánica del tráiler (y) no las condiciones de la autopista", exculpó.

El mandatario michoacano lamentó el siniestro provocado en una carretera que consideró ya es insuficiente para la carga vehicular que registra a diario. "La autopista tiene tramos saturados. Las casetas son un cuello de botella. A veces uno dura 40 minutos o una hora para pasar; entonces urge atender esa autopista", dijo. Expuso en ese sentido que es urgente que se amplíe esa carretera de cuota que, actualmente tiene dos carriles amplios, por lo que la idea es que se haga de cuatro.



Otro accidente con dos calcinados

Las autoridades estatales informaron que a pocas horas de lo ocurrido, un camión de carga impactó un vehículo particular, donde dos personas murieron calcinadas. Todo indica que el chofer del camión de carga perdió el control y se impactó de frente contra los tripulantes de un automóvil particular, el cual quedó envuelto en llamas.