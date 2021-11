Iglesia católica pide responsabilidad en festejos guadalupanos

Luego de que se diera a conocer que este año la Basílica de Guadalupe sí recibirá a creyentes este 12 de diciembre, la Arquidiócesis de México hizo un llamado a los devotos guadalupanos a actuar con responsabilidad.

En su editorial del semanario "Desde la Fe", la iglesia católica mencionó que, gracias a las condiciones actuales del semáforo epidemiológico, la Basílica de Guadalupe mantendrá sus puertas abiertas durante los festejos guadalupanos, sin embargo, recordó que la pandemia aún no termina, por lo que serán necesarias medidas que prioricen la seguridad de los asistentes.

Dijo que estas medidas serán anunciadas por autoridades civiles y eclesiales en los próximos días; no obstante, monseñor Salvador Martínez, rector de la Basílica de Guadalupe, adelantó que no será posible que los peregrinos pasen la noche en el atrio y en la Plaza Mariana, como ocurre tradicionalmente.

Además, recodó que, a través de un video publicado en las redes sociales de la Basílica de Guadalupe, el rector también propuso a los fieles visitar el santuario mariano a lo largo de noviembre y diciembre, con la finalidad de evitar aglomeraciones durante los días 11 y 12.

Para finalizar, reiteraron el llamado a estar atentos y acatar las instrucciones de los autoridades civiles y religiosas que se darán a conocer en los próximos días y pidieron recordar las palabras del Papa Francisco en septiembre de 2020, "una sociedad sana es la que cuida de la salud de todos".