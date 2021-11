Iglesia pide provocar trato digno a personas con discapacidad

El día 3 de diciembre se celebrará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por ello, la iglesia católica hace un llamado a la sociedad para pugnar por la creación de leyes que provean de criterios en la construcción de espacios accesibles a toda persona; crear campañas de sensibilización y conocimiento en el tema de discapacidad; además de exigir y provocar un trato digno a toda persona.

En su editorial del semanario Desde la Fe, la iglesia católica recordó que desde finales del siglo XIX se promovía el tema de la discapacidad como una enfermedad y un defecto cuya solución dependía única y exclusivamente del portador.

Por ello, explica que eso se les excluía inmediatamente cualquier participación social y quienes se lograban implicar, lo hacían desde lo externo, sin inmiscuirse en la mejoría de la vida digna de la persona ni mucho menos en la reestructuración de los mecanismos de su entorno: trabajo, estudio, familia.

Mencionan que la discapacidad colocaba al portador como minusválido, inválido y enfermo; definitivamente diferente o anormal en comparación con la mayoría de las personas.

Por lo cual, sugieren que la sociedad puede empezar evitando que en la escuela se le niegue la educación a quien vive con alguna discapacidad o exigiendo formación al policía para que no niegue el acceso al transporte público por no tener credencial de discapacidad, así como lograr que el médico que no habla Lengua de Señas deje pasar a la consulta al intérprete de su paciente por ser sordo.

También, pedir al conductor para que respete los espacios para usuarios de sillas de ruedas o que en el Metro los ambulantes no obstaculicen la guía para las personas ciegas y para la clase política, que consideren a las personas con discapacidad como una prioridad en su agenda.

Para finalizar, invitaron a la sociedad, esta semana, a unirse en oración todos los días a las 10:00 horas, a través de las redes de la Arquidiócesis Primada de México a rezar el Santo Rosario, guiados por personas con discapacidad, como parte de una serie de actividades con las que se busca atraer la mirada para que juntos, como sociedad, atendamos integralmente sus necesidades.