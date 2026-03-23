Ignacio Mier reconoce demora en dictaminación Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y

en el Senado,

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que el "" enfrentadebido que no se previó la posibilidad de quede regidores en losdel país.En entrevista, elexplicó que la redacción actual del, particularmente en el, podría generar unapara que municipios con cabildos reducidos incrementen el número de sus integrantes."El caso de, que tiene umbrales que van de tres a cinco regidores y síndicos, para no contravenir el federalismo, lo que se está haciendo es unapara que se respete en el 115 la rigidez de la integración del"Pero, cuidar que donde hay, laque aumente, porque entonces ely irracionalidad, pero cuidando que elde los Estados es a través de, por eso queremos cuidar lo que dice, y son 31 entidades y estamos cuidando eso, con los que he hablado, con algunos, precisamente por esa inquietud, que no les vaya a crecer el número", advirtió.El legislador detalló que en varias entidades del país existen configuraciones municipales con menos integrantes, como en, donde haycon entrey síndicos.Sin embargo, al fijar unmás alto, la reforma podría provocar que estos municipios se vean obligados a ampliar su estructura, lo que implicaría unpúblico local, mayor número de funcionarios yen municipios pequeños."Se estaría rompiendo elsi se obliga a crecer el número de integrantes",Dijo quey lasdictaminadoras trabajan en una nueva redacción junto con ladel Ejecutivo, que evite este efecto, incluso considerandocomo de 1 a 15 integrantes, para dar flexibilidad a los estados.Además, el tema ha generado inquietud entre, con quienes Mier ha sostenidopara evitar afectaciones alde los municipios."Estamos cuidando que laque", explicó.El senador confirmó que elaún no tiene fecha definitiva, ya que lasbuscan integrar estos cambios antes de someterlo a votación.Mier Velazco aclaró que lano forma parte de las modificaciones actuales y permanecedentro del