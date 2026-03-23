Hallan con vida a siete hombres desaparecidos en Matehuala
Lo anterior, de acuerdo con información del gobernador Ricardo Gallardo
Las siete personas que tenían una ficha de búsqueda, luego de no haber sido ubicados en Matehuala, fueron localizadas hace unos minutos.
De acuerdo con información del gobernador Ricardo Gallardo, "se encuentran sanas y salvas, nuestro compromiso es con la seguridad de los potosinos", señaló.
No se han dado más detalles de la localización, pero trascendió que se encuentran compareciendo ante autoridades ministeriales.
Reportan desaparición de siete electricistas en Matehuala
El último contacto con familiares fue el sábado por la mañana; ya tienen ficha de búsqueda
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