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Hallan con vida a siete hombres desaparecidos en Matehuala

Lo anterior, de acuerdo con información del gobernador Ricardo Gallardo

Por Pulso Online

Marzo 23, 2026 01:06 p.m.
A
Hallan con vida a siete hombres desaparecidos en Matehuala

Las siete personas que tenían una ficha de búsqueda, luego de no haber sido ubicados en Matehuala, fueron localizadas hace unos minutos. 

De acuerdo con información del gobernador Ricardo Gallardo, "se encuentran sanas y salvas, nuestro compromiso es con la seguridad de los potosinos", señaló.

No se han dado más detalles de la localización, pero trascendió que se encuentran compareciendo ante autoridades ministeriales.

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