Ignacio Mier: ya no hay pretextos para no ir por desafueros

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, sentenció que ya no hay pretextos para convocar a un periodo extraordinario, a fin de desaforar a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, acusados de abuso sexual y enriquecimiento ilícito, respectivamente.

Recordó que, el viernes pasado, los diputados del partido decidieron separar las iniciativas y atender los temas legislativos de outsourcing y ratificación de nombramientos en un primer periodo de sesiones, y solicitar para el 11 de agosto un segundo periodo extraordinario. "Ahora sí, ya no hay pretextos para evitar ser congruentes y consistentes. Que cada quien asuma su responsabilidad con relación a la visión que tienen del combate a la impunidad y acabar con la inmunidad, ambas teflón de la corrupción", aseveró.

El líder morenista sostuvo que su partido ha demostrado que en Morena no hay cabida a la impunidad y que por encima de la ley no debe haber nada ni nadie: "Ya lo hicimos comenzando la Legislatura con un diputado de nuestro partido, ahora vamos a analizar las propuestas para retirar la inmunidad procesal que nos envió la Sección Instructora.

"Las y los diputados de Morena vamos, nuevamente, por el voto a favor de acabar con esos lastres. En el Senado encontramos coincidencia con nuestros compañeros del movimiento y del partido, estamos listos", agregó el legislador.

Mier Velazco aprovechó la coyuntura para recordar a Jorge Luis Borges, quien falleció hace 35 años. Rememoró su cuento La busca de Averroes, obra en la cual se relata cómo un filósofo musulmán que quería traducir la poética de Aristóteles nunca lo logró, por estar anclado en el manto del islam.

"Me evoca el cuento de Borges la actitud de los que se oponen a los desafueros, que no saben descifrar impunidad e inmunidad porque llevan 30 años defendiendo su mundo, su destino, su fatalidad: la corrupción. Luego entonces, la corrupción es el Averroes de la oposición", explicó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

El 26 de julio se canceló la sesión virtual de la Primera Comisión de la Permanente que estaba programada para analizar y votar el dictamen de desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, con lo que ese tema se sigue posponiendo.

El 30 de julio, Ernestina Godoy, fiscal capitalina, lamentó la decisión de excluir de la orden del día el análisis y votación de los dictámenes para retirar el fuero a los diputados.