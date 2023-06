Ildefonso Guajardo responde a AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este lunes la Alianza Va por México presentara el proceso para elegir a su candidato o candidata para las elecciones presidenciales de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a expresar que Claudio X. González "es el jefe".

En su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador mostró la foto de un abrazo entre el empresario y el diputado priista Ildefonso Guajardo, quien participa en el proceso para ser candidato de la alianza PAN-PRI-PRD.

"Hay una foto de ayer (martes), a ver si la pones, en donde el que estaba de (secretario) Economía le da un abrazo. ¿Hay cariño o no hay cariño? Van a ver ustedes", expresó López Obrador.

Este lunes, Guajardo subió a sus redes sociales una fotografía en la que aparece dándole un abrazo a Claudio X. González, en el marco de la presentación del proceso del bloque opositor para elegir al candidato presidencial.

"Me dio gusto saludar a mi amigo de hace muchos años Claudio X. González en la presentación del Frente Amplio por México. Y le reconozco su gran aportación a las causas ciudadanas", describió el exfuncionario del sexenio pasado.

Tras ser exhibido este martes por López Obrador, respondió: "Cero y van seis que el ahora jefe de campaña de las corcholatas López Obrador me menciona en su mañanera".

"Estoy seguro que le quita el sueño la consolidación del Frente Amplio por México", agregó.