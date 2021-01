Imponen nuevas restricciones en Jalisco ante aumento de Covid

Debido a que las medidas restrictivas impuestas en Jalisco entre el 25 de diciembre de 2020 y el pasado 10 de enero no fueron suficientes para contener el aumento de contagios de Covid-19, a partir de este sábado 16 iniciará un nuevo periodo de restricciones sociales que se extenderán hasta el próximo 31 de enero.

Este viernes el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que las nuevas medidas no contemplan el cierre de la actividad comercial, industrial o de servicios, sino que más bien buscan reducir la actividad recreativa, familiar, religiosa y social.

Indicó que no hay condiciones para volver a clases presenciales, como se había planeado a principios de diciembre pasado; además se suspenderán la actividades laborales presenciales que puedan atenderse a distancia (gobierno, oficinas corporativas y servicios profesionales); cerrarán las actividades que generan acumulación de personas y todas las actividades lúdicas y de recreación; cerrarán los espacios públicos, abiertos o cerrados; se restringe la actividad social y familiar; y se pide a las personas mayores de 60 años permanecer en casa.

Durante estos días no podrán operar bares, antros, salones de eventos sociales (abiertos o cerrados), parques, zoológicos, acuarios, gimnasios, clubes deportivos, actividades culturales y de entretenimiento, cines, teatros y museos, actividades lúdicas y casinos.

Habrá restricciones parciales en tiendas de autoservicio, departamentales y comercio con la entrada de una persona, sin adultos mayores y niños; en plazas comerciales no habrá habilitación de áreas comunes y el estacionamiento queda restringido al 25%, los restaurantes trabajarán con un aforo al 50% y hasta la 22:00 horas, los tianguis y corredores comerciales se limitan con acceso restringido a una persona y no se permitirá el acceso a niños y adultos mayores.

Las playas de Jalisco estarán abiertas de 05:00 a 15:00 horas y se cierran en su totalidad plazas, espacios públicos municipales, y se restringe el acceso en todas las Áreas Naturales Protegidas del Estado.

"Si nos dejamos de reunir, si no dejamos de salir para lo que no es necesario la gente puede seguir trabajando. A partir de esto podemos decir que las actividades permitidas, serán en el sector salud, servicios públicos básicos, seguridad pública y privada, energía y combustibles, banca, seguros y notarías, toda la industria, la supervisión logística, la construcción. Van a poder operar los hoteles, pero sin áreas comunes, van a poder abrir los mercados y el comercio barrial con reglas y protocolos claros, va a operar todo nuestro sistema de transporte público de manera regular", dijo el mandatario.

Afirmó que la ocupación hospitalaria se encuentra a 58.1% de su capacidad potencial y la mayor incidencia se da en el Área Metropolitana de Guadalajara; precisó que el 22.2% de la ocupación se tiene en el sistema de Salud Jalisco y el 78.6% en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Alfaro consideró que el estado se encuentra en el punto de mayor riesgo de contagios; además señaló que el personal de salud y los hospitales cada vez están más presionados, por lo que es importante retomar medidas que ya han sido muestra de contención en meses anteriores.

Según el análisis hecho por la Mesa de Salud que da seguimiento a la pandemia, el mayor contagio se dio en las reuniones familiares de diciembre y el recrudecimiento del frío contribuye a esto; otro factor de riesgo han sido las visitas de paisanos al país y las compras sin protocolos de sanidad.

"Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance desde el ámbito público pero sin la gente no podemos, ayúdennos a seguir, a mantener la aplicación de las medidas de sanidad que hemos establecido, el uso adecuado del cubrebocas, la distancia entre personas, evitar lugares cerrados concurridos, lavado frecuente de manos y sobre todo la demanda de atención oportuna", señaló el mandatario.