Imposible revisar reforma electoral en una semana: Rementeria

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, coordinador del PAN, subrayó que es imposible que en una semana se pueda analizar la reforma electoral del presidente López Obrador y dijo que es una vergüenza que la Cámara Alta actúe de igual forma que Morena en San Lázaro.

En rueda de prensa, dijo que esta reforma tiene que analizarse a detalle y no como lo pretende Morena que se apruebe la siguiente semana, porque "revisar un documento de ese tamaño, con las implicaciones que tiene en la vida política de nuestro país no se puede hacer en una semana. Es imposible, es simplemente fingir. Es una vergüenza que el Senado actúe así".

Reiteró que los senadores del PAN votarán en contra del plan B porque se trata de un traje a la medida del presidente López Obrador para destruir al INE y apoderarse del árbitro electoral.

"Sí así lo hacen, serán igual de sinvergüenzas que fueron los diputados de Morena y sus aliados, aquellos peor porque esos ni siquiera lo tuvieron en sus manos, no lo conocieron ni de vista y lo aprueban", sentenció.

"No estamos pidiendo que lo voten en contra como lo vamos a votar nosotros, si lo quieren votar a favor, pero por lo menos que lo revisen. Digamos que el peligro sobre el INE no se ha extinguido, se rechazó la reforma constitucional del presidente, pero esta que llegó igual ataca al INE y ataca a la democracia de nuestro país".

Rementería, dijo que es mentira que el objetivo sea que los migrantes voten en el extranjero, es mentira que es por los ahorros, "es porque quieren tomar el control del instituto para las elecciones, no correr ningún riesgo y poder ganar quién ellos quieran".