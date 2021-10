Impugna bloque opositor Ley de Revocación de Mandato

El bloque opositor de Va por México, que integran PAN, PRI y PRD, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta mañana contra la Ley Federal de Revocación de Mandato del Presiente aprobada en septiembre pasado por el Congreso de la Unión.

Después de la entrega de este recurso ante el máximo tribunal del país, el coordinador panista, Jorge Herrera, explicó que su queja se basa en el artículo 105 de la Constitución contra la que fue la publicación de la Ley para la Revocación del Mandato porque es una ley anticonstitucional.

El panista capitalino recordó que Va por México cuenta con los números constitucionales para recurrir ante la Suprema Corte, es decir, "esta alianza tiene un poder político para poder frenar reformas constitucionales por los números electorales que nos dio la gente, pero esta alianza electoral también tiene el poder jurídico de contar con el 33%, para cada que haga falta y consideremos que este gobierno abusa con su mayoría, la podamos incurrir en una acción de inconstitucionalidad".

Recordó que lo que se modificó con la reforma constitucional anterior, al adicionar una fracción novena del artículo 35, era preguntarle a la gente si quieren que se le revoque el mandato del Presidente. Esa es la disposición constitucional y ninguna Ley secundaria puede ampliar, modificar, sustraer lo que dice la Constitución.

"Y con esta Ley de Revocación de Mandato se amplía indebidamente la pregunta. Porque en lugar de preguntar simple y categóricamente así se debe o no revocar el mandato, la desnaturaliza, ampliando la pregunta si debe ratificarse en el mandato, cuando la Constitución señala que es preguntarle a la gente, a ti y a mí que me escuchas, si es un sí o si es un no", explicó el panista.

"No puede dársele a esta pregunta una interpretación de ratificación de mandato, porque si hoy se les antoja pensar que se puede ratificar un mandato, no queremos como oposición pensar que es lo que se les puede ocurrir el día de mañana", explicó el panista.

Asimismo, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, dijo que como integrante del sol azteca y de Va por México seguirán defendiendo los intereses de las y los mexicanos.

Por su parte, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira aseguró que en esta coalición están unidos con la convicción de proteger los intereses de los mexicanos, por lo que ante esta ley impuesta, decidieron solicitarle a la Corte que declare inconstitucional la Ley Federal de Revocación de Mandato.

"En la coalición #VaPorMéxico estamos unidos con la convicción de proteger los intereses de los mexicanos. Ante una ley impuesta, nos hemos unido para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la inconstitucionalidad de la Ley de Revocación de Mandato", posteó el priista en su cuenta de Twitter.