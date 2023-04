Impugnación contra Taddei es poco seria y cobarde, afirma Gutiérrez Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL). - El diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, dijo que es cobarde la impugnación que presentará el PAN por la designación de un consejero electo y la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Además, calificó dicha acción como poco seria, por parte de la dirigencia nacional, porque el grupo parlamentario del blanquiazul en la Cámara de Diputados avaló en la Junta de Coordinación Política el procedimiento de insaculación, por el que fue elegida la semana pasada.

El viernes pasado, el mismo día en que Taddei fue electa como presidenta del INE, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, anunció que impugnarían la designación de Guadalupe Taddei Zavala y Jorge Montaño Ventura.

"El PAN votó a favor en el Pleno, y una diputada –de su bancada- como secretaria, fue quien sacó de la urna el sobre donde se insaculó a la actual presidente; participó en todo el proceso y ahora salir que lo va a impugnar por falta de inocuidad me parece poco serio y cobarde", señaló Gutiérrez Luna.

El legislador morenista dijo que con la renovación de la presidencia del INE se cierra una etapa que encabezaron Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, "que, a nuestro juicio, dañó a la democracia y que no queremos que se repita".

Se dijo confiado que quienes llegan ahora, más los que se quedan, tendrán una nueva dinámica en este consejo y que realicen un nuevo ejercicio en este instituto más austero, pero sin trastocar las certezas y la legalidad de los procesos electorales.

"Los ciudadanos queremos un árbitro electoral en el que todas y todos confiemos; eso no era con Lorenzo y Ciro. Ahora esperemos que así sea", expresó.