Impugnan ante TEPJF multa del INE por Delfina

Morena presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la multa que el INE le impuso de 4.5 millones de pesos por la retención de salarios en el municipio de Texcoco cuando la hoy secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, fue alcaldesa.

Este viernes, el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, fue al TEPJF a presentar la impugnación. Aprovechó para reunirse con el nuevo magistrado presidente de ese órgano judicial, Reyes Rodríguez.

"Se trata de una multa basada en suposiciones, en una narrativa creada por la derecha para manchar a Morena", señaló Flores.

Acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro Murayama, de militar en la idea de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, y por ello promover la sanción basada, dijo, en suposiciones.

Apostó a que la resolución del Consejo General del INE, que generó la multa a Morena, no avanzará y el TEPJF la echará atrás por carecer de pruebas que la sostengan.

"No vamos a permitir que nos comparen. Lo están haciendo porque quieren apoyar a los partidos opositores en las elecciones, particularmente en la del 2023 en el Estado de México", apuntó.

El 3 de septiembre pasado el Consejo General del INE aprobó una sanción de 4.5 millones de pesos a Morena, por la retención de 10% de salario a alrededor de 400 empleados del ayuntamiento de Texcoco, ello durante la administración que encabezó Delfina Gómez, hoy secretaria de Educación Pública.

El Instituto Nacional Electoral se llevó más de dos años en la investigación y en varias ocasiones acusó falta de cooperación de las autoridades correspondientes, para proporcionar información.

Esas retenciones de salario a los empleados del ayuntamiento de Texcoco sumaron 12 millones 44 mil pesos, que fueron para el Grupo de Acción Política, agrupación a la que Gómez ha pertenecido y la cual es liderada por el hoy senador de Morena, Higinio Martínez, ello de acuerdo con la investigación que realizó el INE.

Además de la multa económica, el Consejo General ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Unidad de Inteligencia Financiera y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para que investiguen delitos electorales y se deslinden responsabilidades.

En este caso se ha involucrado también al hoy administrador general de Aduanas, Horacio Duarte, que ocupó el cargo de secretario municipal de Texcoco, y a Alberto Martínez Miranda, quien fue tesorero del municipio, y es hermano de Higinio Martínez.

Hay que recordar que el Partido Acción Nacional (PAN) acusó que había retenciones salariales en Texcoco que habían sido destinadas para la constitución y los gastos de operación de Morena, así como para la campaña de Delfina Gómez cuando contendió en 2015 por una diputación federal.

La denuncia del Partido Acción Nacional activó una investigación del INE, según la cual cuando Gómez fue alcaldesa se retuvieron más de 13 millones de pesos a empleados del ayuntamiento, aunque solamente se comprobó que 2.1 millones beneficiaron a Morena.