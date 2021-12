Impugnan designación de candidato por Morena al gobierno de Oaxaca

La aspirante a la gubernatura por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Susana Harp Iturribarría, presentó un procedimiento sancionador electoral en contra de los resultados de la encuesta realizada por este partido para definir la candidatura por la gubernatura de Oaxaca en los comicios de 2022.

El recurso fue presentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, luego de la Comisión Nacional de Encuestas del partido dio a conocer los resultados del estudio que midió a las seis personas reconocidas como aspirantes a contender por la gubernatura, en los cuales Salomón Jara resultó ser el virtual candidato.

Harp Iturribarría declaró en días pasados que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, violó los principios de paridad establecidos para la elección de las y los aspirantes que participarán en las elecciones, en estados que votarán para elegir gobernador, donde mujeres fueron designadas en entidades donde hay menor competitividad.

"Jara será candidato, pero Morena busca por todos los canales que Susana Harp se sume a lucha por Oaxaca"

"Voy a impugnar el criterio porque no es eso lo que marca la Constitución. Soy la segunda mujer mejor evaluada de las seis entidades y las y los oaxaqueños prefieren en un 52,55% que la candidatura sea para una mujer", dijo.

"La paridad de género debe impulsar a las mujeres que somos más competitivas y contamos con el mayor nivel de conocimiento y aceptación en nuestros estados. No podemos permitir una vez más, que las acciones afirmativas hacia las mujeres sean para las contiendas más desfavorables", expuso en sus redes sociales.

Al respecto, el diputado federal y encargado de la estrategia electoral de Morena en Oaxaca, Óscar Cantón Zetina, dejó en claro que en el caso específico del estado, su partido "quiso respetar la voluntad de los oaxaqueños sobre quien ganó la encuesta, sin importar sexo. Se ajustaría en otros estados, como ocurrió, no en Oaxaca".

En una entrevista con EL UNIVERSAL llevada a cabo en días pasados, afirmó también que la ley se cumple en cuanto al tema de paridad de género en la designación de candidaturas; no obstante, reconoció que Susana Harp puede acudir ante los órganos correspondientes del partido y jurisdiccionales, para que pueda hacer valer sus derechos.

"La senadora tiene una presencia política-electoral en Oaxaca muy importante para Morena, es vital que participe en este esfuerzo de conquistar la gubernatura, pero está en su derecho", remarcó.