Impugnarán amparo promovido contra el plan piloto de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que impugnarán el amparo contra la aplicación del plan piloto para aplicar el nuevo modelo educativo.



El mandatario confió que al igual que los amparos promovidos contra el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se caigan porque no tienen fundamento.

"Esta práctica la impugnaron, pero vamos a recurrir a las instancias legales para que se continúe con el proceso y ya ven que somos bien perseverantes".

"Si no fuese así no hubiésemos podido terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles, ni se pudiera construir el Tren Maya que le han llovido los amparos del bloque conservador, que se han caído porque no tienen fundamento, va a suceder lo mismo".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acusó que se trata de un amparo promovido por el "bloque conservador" porque no quieren que cambien los libros de texto, ese es el fondo, el propósito es tener una educación científica, pero humanista.

"Se hizo una consulta con maestros y pedagogos para ajustar los libros de texto a la realidad actual, de inmediato se opusieron, eso es característico de la derecha, cuando el presidente Adolfo López Mateos autoriza los libros de texto gratuitos, el partido conservador (PAN) se opone, pero gracias a esos libros se pudo avanzar en la educación pública".

Calificó como muy "retrógradas" a los conservadores porque mantienen la idea de que estudie el que tenga para pagar.