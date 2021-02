Impulsan aplicar juicio político a Salgado Macedonio

Mientras que Andrés Manuel López Obrador acusó que existe una campaña de linchamiento en medios de comunicación contra Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero acusado de violación, un grupo de mujeres e integrantes de la dirigencia de MC presentó una solicitud de juicio político contra el senador con licencia, a fin de destituirlo e inhabilitarlo.

En el documento solicitan que la denuncia se turne a la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, y que ésta realice las gestiones para el éxito de la investigación, y con ello, fijar un posicionamiento paradigmático en relación con los casos que involucran violencia contra las mujeres, y se destituya o inhabilite, según sea el caso, y pueda enfrentar la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y su posible judicialización, con carácter de ciudadano.

Entre las ciudadanas que presentan el juicio político se encuentran Sofía Castro Guerrero, María José Martínez Parente, Sofía Aguilar, Sofía Margarita Provencio, Daniela Castell, Carolina Galicia Yllan, Bita Aranda, Sandra Velasco, Patricia Urriza y Valeria Martínez, así como Juan Manuel Ramírez.

De acuerdo con MC, en total son tres los casos de acoso sexual y de los cuales no hay sentencias, porque ha tenido protección política de administraciones pasadas y ha contado con fuero durante años, al ser diputado federal y ahora senador.

Los integrantes de MC alertaron que si el senador con licencia llega a la gubernatura de Guerrero, accedería al fuero constitucional que corresponde al cargo de gobernador del estado de Guerrero, imposibilitando que se le juzgue.

"Que quede claro: esto no es un tema electoral ni de campaña, sino de justicia y de derecho; Félix Salgado Macedonio no solamente no puede ser gobernador, ni siquiera candidato y mucho menos protegido, pues un violador no puede ocupar ese lugar", aseguraron las mujeres ante la prensa.

Ya por la mañana, en su conferencia de prensa matutina, el Titular del Ejecutivo federal aseguró que en el caso de Salgado Macedonio "hay mucha politiquería" y confió en que pronto se resuelva el problema "en los mejores términos.

"Eso tiene que ver con los partidos [la elección interna de candidatos de Morena]. Sí estoy pendiente porque es muy notorio. Con el caso de Félix Salgado Macedonio, pues ya me están uniendo y hay una campaña de linchamiento, retomando al clásico, una lanzada en todos los programas de radio, en la prensa, en contra de Félix Salgado Macedonio", dijo.

"A ver, hay que preguntarle al pueblo, a las mujeres y a los hombres de Guerrero, al pueblo. ¿Y por qué ahora esta campaña?, ¿de parte de quién? Que los de la oposición ya lo tienen de bandera: ´Ni un voto al otro partido´, que no puedo mencionar [Morena]. Hay mucha politiquería", apuntó el Ejecutivo.

"´A ver, vamos a echar a andar la campaña contra Félix Salgado Macedonio y aprovechamos para decir que están en contra de las mujeres, que son enemigos del movimiento feminista´, todo eso. Y piensan que toda la gente va a secundar esas posturas. Pues no, ya no es así, ya cada quien tiene su manera de pensar, ya no hay ese tutelaje, esa manipulación que existía".