Impulsan más impuestos
Diputados de la CDMX buscan más gravámenes por Mundial
Ciudad de México.- De cara al Mundial de Futbol, que arranca el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, diputados locales de Morena y el PAN buscan crear nuevos impuestos en la Ciudad de México.
El legislador morenista Fernando Zárate presentó una iniciativa para modificar el Código Fiscal local y crear un impuesto nuevo a la venta final de bebidas energizantes, saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica, como botanas, chocolates, dulces, helados, nieves y paletas de hielo.
En tanto, el diputado panista Federico Chávez propuso aplicar un impuesto de 3% a los turistas extranjeros que visiten la capital.
Su iniciativa plantea modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles, el Código Fiscal y la Ley de Turismo, todas de la Ciudad, para que los hoteles y restaurantes cobren este impuesto a los turistas de otros países que visiten la capital del país, los cuales serán millones en los próximos meses.
"Lo que estamos buscando es que se le cobre en una cuenta normal en un restaurante, en un bar, este impuesto de 3% a las personas turistas, es decir, si tú no presentas o demuestras que eres ciudadano mexicano se te aplicará este impuesto.
"Que quede claro, sí queremos un nuevo impuesto que no le cueste a los capitalinos y que ayude a enfrentar los retos que tenemos enfrente. Podemos combatir la gentrificación, podemos construir más viviendas para jóvenes, podemos atender la necesidad de presupuesto para el sistema de cuidados y, sobre todo, hacer de esta Ciudad una Ciudad para todos los que la visitan, pero una mejor Ciudad para los capitalinos que viven en ella", expuso el legislador panista.
