IMSS Bienestar supervisa entrega de medicinas en hospital de Hidalgo
Se distribuyen 2 mil 900 piezas en Hidalgo y 37 millones a nivel nacional para atención gratuita.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el fin de semana reclamaran en un evento a la presidentaClaudia Sheinbaum Pardofalta de medicinas en
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Tenango de Doria, Hidalgo, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, supervisó la operación de este hospital.
En un enlace a la mañanera de este martes 28 de abril en Palacio Nacional, Svarch reportó la llegada de medicinas al hospital regional Otomí Tepehua y aseguró que con las Rutas de la Salud llegan a donde más se necesitan.
Supervisamos de primera mano que se dé atención médica y gratuita, que los medicamentos estén llegando, dijo el director del IMSS-Bienestar. Reportó que llegaron a esta unidad hidalguense 2 mil 900 piezas para atender a la comunidad y se van a distribuir 37 millones de piezas a los estados.
"Hay medicamentos, son gratuitos y todos los días hay atención", dijo el director del IMSS-Bienestar.
La presidenta Sheinbaum destacó el programa de salud mental para jóvenes y adolescentes, así como la construcción de hospitales en la autodenominada cuarta transformación en comparación con el periodo neoliberal.
"Estamos al 80% del abasto de medicamentos gratuitos", mencionó la titular del Ejecutivo federal.
"Un sistema de salud no se construye de un día a otro, tiene que llevar un proceso de construcción", agregó al mencionar que en siete años se han construido 4.7 mil camas más que en 36 años. "Y nuestro objetivo es llegar a 12 mil camas en 12 años", refirió.
Destacó la evolución del número de plazas nuevas para residencias médicas y acusó la privatización en los servicios de salud pública.
"Nosotros creemos en algo que es derecho a la salud", expresó al destacar el Sistema de Salud Universal.
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