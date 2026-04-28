logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

IMSS Bienestar supervisa entrega de medicinas en hospital de Hidalgo

Se distribuyen 2 mil 900 piezas en Hidalgo y 37 millones a nivel nacional para atención gratuita.

Por El Universal

Abril 28, 2026 12:06 p.m.
A
IMSS Bienestar supervisa entrega de medicinas en hospital de Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el fin de semana reclamaran en un evento a la presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
falta de medicinas en

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tenango de Doria, Hidalgo, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, supervisó la operación de este hospital.
En un enlace a la mañanera de este martes 28 de abril en Palacio Nacional, Svarch reportó la llegada de medicinas al hospital regional Otomí Tepehua y aseguró que con las Rutas de la Salud llegan a donde más se necesitan.
Supervisamos de primera mano que se dé atención médica y gratuita, que los medicamentos estén llegando, dijo el director del IMSS-Bienestar. Reportó que llegaron a esta unidad hidalguense 2 mil 900 piezas para atender a la comunidad y se van a distribuir 37 millones de piezas a los estados.
"Hay medicamentos, son gratuitos y todos los días hay atención", dijo el director del IMSS-Bienestar.
La presidenta Sheinbaum destacó el programa de salud mental para jóvenes y adolescentes, así como la construcción de hospitales en la autodenominada cuarta transformación en comparación con el periodo neoliberal.
"Estamos al 80% del abasto de medicamentos gratuitos", mencionó la titular del Ejecutivo federal.
"Un sistema de salud no se construye de un día a otro, tiene que llevar un proceso de construcción", agregó al mencionar que en siete años se han construido 4.7 mil camas más que en 36 años. "Y nuestro objetivo es llegar a 12 mil camas en 12 años", refirió.
Destacó la evolución del número de plazas nuevas para residencias médicas y acusó la privatización en los servicios de salud pública.
"Nosotros creemos en algo que es derecho a la salud", expresó al destacar el Sistema de Salud Universal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

IMSS Bienestar supervisa entrega de medicinas en hospital de Hidalgo
IMSS Bienestar supervisa entrega de medicinas en hospital de Hidalgo

IMSS Bienestar supervisa entrega de medicinas en hospital de Hidalgo

SLP

El Universal

Se distribuyen 2 mil 900 piezas en Hidalgo y 37 millones a nivel nacional para atención gratuita.

Entérate | Esto es lo que ganan los diputados federales
Entérate | Esto es lo que ganan los diputados federales

Entérate | Esto es lo que ganan los diputados federales

SLP

El Universal

El apoyo económico entregado a diputados supera el salario mínimo mensual y no requiere comprobantes

Juez ordena a la FGR reabrir caso contra Joaquín Nassón
Juez ordena a la FGR reabrir caso contra Joaquín Nassón

Juez ordena a la FGR reabrir caso contra Joaquín Nassón

SLP

El Universal

La audiencia se realizó sin acceso a medios y confirmó que Joaquín Nassón no es imputado aún.

Sheinbaum reconoce a Gabinete de Seguridad por doble golpe al CJNG
Sheinbaum reconoce a Gabinete de Seguridad por doble golpe al CJNG

Sheinbaum reconoce a Gabinete de Seguridad por doble golpe al CJNG

SLP

El Universal

Detenciones afectan actividades ilícitas como extorsión y tráfico de drogas en comunidades mexicanas