IMSS Bienestar supervisa entrega de medicinas en hospital de Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el fin de semana reclamaran en un evento a la presidenta

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, Hidalgo, el director del IMSS-Bienestar,, supervisó la operación de este hospital.En un enlace a la mañanera de este martes 28 de abril en, Svarch reportó la llegada de medicinas aly aseguró que con lasllegan a donde más se necesitan.Supervisamos de primera mano que se dé atención médica y gratuita, que los medicamentos estén llegando, dijo el director del IMSS-Bienestar. Reportó que llegaron a esta unidad hidalguensepara atender a la comunidad y se van a distribuir 37 millones de piezas a los estados."Hay medicamentos, son gratuitos y todos los días hay atención", dijo el director del IMSS-Bienestar.La presidenta Sheinbaum destacó el programa de salud mental para jóvenes y adolescentes, así como la construcción de hospitales en la autodenominada cuarta transformación en comparación con el periodo neoliberal."Estamos al 80% del abasto de", mencionó la titular del Ejecutivo federal."Unno se construye de un día a otro, tiene que llevar un", agregó al mencionar que en siete años se han construido 4.7 mil camas más que en 36 años. "Y nuestro objetivo es llegar aen 12 años", refirió.Destacó la evolución del número deparay acusó la privatización en los servicios de salud pública."Nosotros creemos en algo que es", expresó al destacar elUniversal.