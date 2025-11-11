IMSS facilita afiliación en central de abastos de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instaló un módulo de afiliación en la Central de Abastos de la Ciudad de México, que estará funcionando del 10 al 14 de noviembre.

El titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, Eduardo Alcaraz Prous, dijo que en ese lugar laboran alrededor de 70 mil personas, de las cuales algunas son susceptibles de incorporarse a los beneficios de la seguridad social a través de la inscripción de un patrón o del mecanismo de Persona Trabajadora Independiente (PTI).

Destacó que el módulo estará situado en diversos puntos de la Central de Abastos de la CDMX a fin de que todas las personas trabajadoras, patrones y visitantes puedan acercarse a pedir informes y afiliarse.

Los interesados deberían presentar una identificación oficial y su Clave Única de Registro de Población (CURP), incluso hacer el pago en institución bancaria para su inmediato registro.

Señaló que el personal del Seguro Social puede apoyarlos en diversos trámites como localización o asignación del Número de Seguridad Social (NSS) y la propia alta al IMSS, para que a partir del día uno del próximo mes, queden registrados al Instituto y disfruten de la cobertura de los cinco seguros que comprende la Ley del Seguro Social.

"La seguridad social la enfocamos a otorgar beneficios en las diversas etapas de la vida, cuando se tienen hijas e hijos menores de cuatro años, la inscripción al servicio de guardería -hoy Centros de Educación y Cuidado Infantil-, también acumular recursos en su fondo de ahorro para el retiro (Afore) y en caso de un riesgo de trabajo o una posible invalidez, el pago de la incapacidad respectiva y por supuesto la parte de la atención médica hospitalaria y entrega de medicamentos", enfatizó.