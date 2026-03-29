IMSS informa que 46 mil trabajadores del hogar tienen pensión

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- En el marco del

de las Trabajadores del Hogar, el

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(IMSS) informó que, a través de programa obligatorio de incorporación,trabajadoras del hogar han alcanzado una pensión y alrededor de 11 mil personas han comenzado su vida laboral mediante este esquema.La titular de la Coordinación de Afiliación del IMSS,, explicó que al mes de marzotrabajadoras del hogar cuentan con vigencia y acceso a losque ofrece el instituto, que contemplan atención médica, hospitalaria y entrega de medicamentos; otorgamiento de incapacidad ante enfermedad o un accidente en el trabajo; derecho a pensión, acceso a prestaciones sociales de tipo deportivo y cultural, así como al servicio de guardería, entre otros beneficios.Detalló que, de los afiliados al Seguro Social a través de este programa, 65% son mujeres y, que tienen promedio de edad entre 48 y 49 años, respectivamente.Adicionalmente, precisó que lastienen la posibilidad de asegurar a hijas e hijos, pareja y a sus padres, que han afiliado a un aproximado dey al sumarlos junto a los titulares, son más deque actualmente cuentan con la cobertura integral de seguridad social del Instituto.Cisneros Prado enfatizó que este esquema de incorporación genera al Seguro Socialdeen promedio, lo cual permite destinar recursos a lade unidades hospitalarias y equipamiento médico.Por ello, indicó que para facilitar el trámite de afiliación se cuenta con elhttp://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar, el cual ofrece información respecto a los beneficios y características del programa, undonde el empleador puede calcular el costo de manera diaria, mensual, bimestral y semestral, para posteriormente realizar lacorrespondiente.Además, destacó que la Dirección de Incorporación y Recaudación ha colocadoparaenrelacionados con afiliación, así como también acude periódicamente a sitios populares como lapara acercarse a las personas trabajadoras y empleadores."El instituto seguirá trabajando muy fuerte para permitir unpara todas las, aún tenemos muchos retos en este proceso de la afiliación, es un esquema que visibiliza a esta parte de la población y permite darles cobertura a sus derechos laborales y de seguridad social como un acto de", dijo.