Selección Mexicana tendrá "el mejor Mundial en la historia": Lira

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Después del

en la reinauguración del estadio Banorte, hubo

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entre quienes creen que es un mal resultado para la Selección Mexicana y quienes aseguran que el Tricolor supo competir de "tú a tú" con un rival de élite.es uno de los que pertenece a este último grupo y no solo eso, también asegura que están listos para hacer unen la próxima Copa del Mundo."Tenemos, es unpara la Copa del Mundo, estamos mentalizados en que vamos a hacer elen la historia de nuestro país así que estamos en ese proceso", declaró al finalizar el partido.Además, destacó lanacional. "Siempre es mejor ganar, pero no se perdió y ahora nos enfocamos en elque es igual un rival de bastante jerarquía. Lo importante es que nadie salió lesionado y se demostró esa garra, esa actitud e intensidad que nos pertenece a los mexicanos", agregó.-----DestacandelEn lo que coincidieron jugadores, cuerpo técnico y aficionados, es en la importancia de enfrentarse a rivales del nivel de Portugal, quienes representan unEl futbolista del América,, remarcó que "el enfrentarte ycon estases algo bueno".El extremo de las Chivas,, mencionó que "medirnos contra este tipo denos hace mejores y ver nuestras debilidades porque son equipos que no te perdonan. Hoy fue un partido bastante difícil, pero supimos manejarlo".