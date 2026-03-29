Selección Mexicana tendrá "el mejor Mundial en la historia": Lira
El equipo nacional mostró garra y actitud en el partido de preparación en el estadio Banorte.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Después delempate con Portugal en la reinauguración del estadio Banorte, hubo opiniones divididas
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entre quienes creen que es un mal resultado para la Selección Mexicana y quienes aseguran que el Tricolor supo competir de "tú a tú" con un rival de élite.
Erick Lira es uno de los que pertenece a este último grupo y no solo eso, también asegura que están listos para hacer un papel histórico en la próxima Copa del Mundo.
"Tenemos sensaciones positivas, es un partido de preparación para la Copa del Mundo, estamos mentalizados en que vamos a hacer el mejor Mundial en la historia de nuestro país así que estamos en ese proceso", declaró al finalizar el partido.
Además, destacó la actitud del combinado nacional. "Siempre es mejor ganar, pero no se perdió y ahora nos enfocamos en el partido de Bélgica que es igual un rival de bastante jerarquía. Lo importante es que nadie salió lesionado y se demostró esa garra, esa actitud e intensidad que nos pertenece a los mexicanos", agregó.
-----Destacan enfrentarse a selecciones del alta jerarquía
En lo que coincidieron jugadores, cuerpo técnico y aficionados, es en la importancia de enfrentarse a rivales del nivel de Portugal, quienes representan un reto mayor.
El futbolista del América, Erick Sánchez, remarcó que "el enfrentarte y estar al tú por tú con estas selecciones es algo bueno".
El extremo de las Chivas, Roberto Alvarado, mencionó que "medirnos contra este tipo de selecciones nos hace mejores y ver nuestras debilidades porque son equipos que no te perdonan. Hoy fue un partido bastante difícil, pero supimos manejarlo".
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