IMSS llama a vacunar a niños contra poliomielitis

Para prevenir a los niños y niñas de México contra la poliomielitis, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a vacunar a los menores de forma gratuita en la Jornada Nacional de Salud Pública.

La doctora María Mercedes Orozco Lezama, coordinadora de Programas Médicos en la División de Hospitales del IMSS, destacó que dicha enfermedad no tiene cura y, a pesar de estar erradicada desde hace 30 años en el continente americano, la vacuna antipoliomielítica cuando se administra varias veces puede conferir una protección de por vida.

Indicó que el biológico se aplica a menores de 5 años de edad, ya sea oral (gotas) o en su presentación hexavalente y anualmente el Seguro Social aplica más de 8 millones de dosis en las Jornadas Nacionales de Salud Pública y de forma permanente, en las Unidades de Medicina Familiar.

La especialista en pediatría del IMSS resaltó que la vacuna hexavalente se aplica vía intramuscular a niños y niñas a los 2, 4 y 6 meses de edad, con un refuerzo a los 18 meses y protege contra difteria, tosferina, tétanos, Haemophilus influenzae, poliomielitis y hepatitis B.

Subrayó que quienes vayan a recibir la dosis no deben tener fiebre, alergias conocidas a los componentes de la vacuna y en caso de tomar medicamentos, consultar primero con su médico.

Orozco Lezama explicó que es una enfermedad altamente infecciosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar una parálisis total en cuestión de horas. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolor en las extremidades; puede provocar la muerte.

El virus de la poliomielitis apuntó, se transmite de persona a persona principalmente por vía fecal-oral y con menos frecuencia, a través del agua o los alimentos contaminados.

Recordó que aunque la poliomielitis no tiene cura, la única forma de prevenirla es mediante la vacunación y, cuando el biológico se aplica varias ocasiones, la protección es de por vida.