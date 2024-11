Crece incidencia de cáncer de pulmón en México

En México cada año se registran aproximadamente nueve mil casos nuevos de cáncer de pulmón, y en 80% de ellos el desenlace fatal es a corto plazo, aproximadamente de seis meses, indicó el académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM, Horacio Tovalín Ahumada

El médico por la UNAM señaló que la incidencia de este padecimiento va en aumento, "es una preocupación que se incrementa más en mujeres quienes, en ocasiones, tienden a consumir más tabaco que los varones", aseguró.

En ocasión del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, a conmemorarse el 17 de noviembre, explicó que otros tipos de cáncer se detectan más tempranamente y pueden tener tratamiento y remisión.

Sin embargo, 80% ciento de los sucesos en pulmón se diagnostican en fases tres y cuatro, cuando quizá ya hay metástasis en otros órganos y el procedimiento no es curativo, sino básicamente para prolongar la vida y ser paliativo.

A escala mundial, el de pulmón es la causa principal de decesos relacionados con el cáncer, y su tasa de mortalidad es la más elevada en hombres y en mujeres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada año fallecen cerca de ocho mil mexicanos por esta neoplasia según la Clínica de Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología, citada por la Comisión Nacional de las Adicciones (2020).

¿Qué es el cáncer?

El cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. En este caso inicia en los pulmones y se puede diseminar (metástasis) a los ganglios linfáticos u otras partes como el cerebro. El originado en otros órganos se puede extender a los pulmones.

Comienza con la transformación de una sola célula, que puede tener su origen en agentes externos y en factores genéticos heredados. Fumar es el principal factor de riesgo, ya que el humo del tabaco contiene carcinógenos. Está demostrado que no hay una cantidad inocua al consumir cigarros o productos de tabaco: siempre hay riesgos de desarrollar el padecimiento.

Una persona que fumó 10 cajetillas en un año tiene cinco veces más probabilidad de adquirirlo, en comparación con alguien que no fuma. "El tabaco es muy dañino; se trata de la sustancia tóxica probablemente más perjudicial en términos de su potencial cancerígeno", afirmó Tovalín Ahumada.

Hay que impedir que se desarrolle ese hábito, porque la nicotina estimula, es una sustancia tan adictiva como la heroína y causa una adicción que es difícil de superar, advirtió Tovalín Ahumada, también doctor en Salud Pública por la Universidad de Texas.

En algunas regiones de nuestro país, precisa el científico, hay otro tipo de exposición a humos parecidos a los de tabaco: los de leña, combustible que se utiliza cotidianamente en las casas de zonas rurales y constituye un factor de alto riesgo, si no hay una buena ventilación en las cocinas.

Contaminación ambiental aumenta casos

De modo adicional, indica, han aumentado los casos, de 15% a 20% del total, de gente que nunca ha fumado ni se expone al humo de leña, pero está en contacto con contaminación ambiental atmosférica, en especial producida por vehículos de carga que usan diésel; o que trabaja en la industria química, fundiciones o pequeños talleres y se expone a partículas de hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son carcinogénicas.

Tovalín Ahumada aseveró que al inicio, el cáncer de pulmón es asintomático y se diagnostica hasta que el enfermo tiene problemas de tos persistente, baja de peso, dolor en el pecho o se le dificulta respirar, pero para entonces ya hay un estadio más avanzado.

Por ello sugirió evitar fumar, así como en los casos que se usa leña para cocinar contar con cocinas bien ventiladas, y reducir la exposición a humos en los sitios de trabajo.