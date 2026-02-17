logo pulso
IMSS pagó 45 mdp por medicamentos no recibidos en 2024

La ASF reporta que el IMSS pagó 45 millones por medicamentos sin comprobar recepción en 2024.

Por AP

Febrero 17, 2026 08:54 p.m.
A
IMSS pagó 45 mdp por medicamentos no recibidos en 2024

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagó 45 millones 119 mil pesos por medicamentos en 2024, a través de 10 contratos, pero no comprobó la recepción de los fármacos, de acuerdo con la tercera entrega de fiscalización para ese año, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

IMSS pagó medicamentos sin comprobación y sin registro sanitario

Además, el Seguro Social recibió medicamentos sin el registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), según los hallazgos de la auditoría de cumplimiento 2024-1-19GYR-19-0195-2025.

"No acreditó que un proveedor contó con los registros sanitarios emitidos por la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios de los medicamentos adquiridos mediante un contrato", detalla el documento.

Multas no aplicadas y montos por aclarar en compras de medicamentos

El Instituto tampoco aplicó penas convencionales por 1 millón 201 mil pesos, por el atraso de los proveedores en la entrega de medicamentos adquiridos mediante 14 contratos; y pagó 32 mil pesos por 205 piezas de medicamentos que no recibió de dos contratos.

En total, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el IMSS tiene que aclarar 46 millones 353 mil 956 pesos.

En la Cuenta Pública de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó en sus estados financieros que gastó 81 mil 891 millones de pesos en la compra de medicinas y productos farmacéuticos, que se integró por 46 cuentas contables.

El dictamen de la auditoría se emitió apenas el pasado 3 de febrero de 2026, cuando concluyeron los trabajos de fiscalización; y fueron publicados hoy martes, junto con la tercera entrega de la ASF, que incluyó 1 mil 556 auditorías en total.

