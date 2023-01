IMSS realiza primer trasplante bipulmonar en su historia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- Especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Cardiología No. 34 en Nuevo León, realizaron el primer trasplante bipulmonar en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El pasado 22 de diciembre inició este programa de trasplante, único activo en el sector público para quienes padecen enfermedades crónicas pulmonares terminales.

La beneficiaria fue una mujer de 54 años de edad, originaria de Tampico, Tamaulipas, diagnosticada con enfermedad pulmonar que la obligaba a depender de un tanque de oxígeno y que la incapacitaba para llevar a cabo sus labores como docente.

El donador fue un hombre de 27 años de edad que sufrió de muerte cerebral, y su familia tomó la decisión de donar sus órganos.

"A la familia del donante también agradecerle, porque historias de éxito cambian el rumbo y dan esperanza a muchas personas", señaló el director general del IMSS, Zoé Robledo.

En la intervención, que duró alrededor de seis horas, participaron especialistas de neumología, cirugía de tórax, terapia intensiva, trasplantólogos, enfermeras especialistas, enfermeras quirúrgicas, choferes, camilleros, personal de farmacia, de abasto, de higiene y limpieza, entre otros.

En mayo del año pasado, la UMAE No. 34 obtuvo la licencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para realizar este tipo de procedimiento y convertirse así en la única institución pública que ofrece una nueva alternativa para quienes padecen de enfermedades crónicas pulmonares terminales.

Por su parte, el doctor Guillermo Sahagún Sánchez, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad No.34, expuso que la paciente padecía de una enfermedad pulmonar intersticial, y fue ingresada a la lista de espera el 13 de diciembre.

Añadió que los pulmones fueron obtenidos en una procuración multiorgánica en el Hospital Universitario, en Monterrey, de donde el equipo de la UMAE No. 34 del IMSS también obtuvo un corazón para trasplantar.

Relató que un equipo médico especializado se movilizó para, a las 8:00 horas, procurar pulmones y corazón en esta unidad médica ubicada en la avenida Dr. José Eleuterio González "Gonzalitos".

Tras tres horas de cirugía, trasladaron inmediatamente los órganos al Hospital de Cardiología, ubicado en la avenida Abraham Lincoln, en Monterrey. Se tuvieron que trasplantar los dos pulmones debido a que la paciente tenía afectados ambos órganos, y sustituir únicamente uno provocaría una eventual invasión de la enfermedad, informó el doctor Sahagún Sánchez.

"El Instituto Mexicano del Seguro Social siempre se ha caracterizado por ser una institución innovadora, que constantemente estamos buscando tener procedimientos que ofrezcan posibilidades de una mejor calidad de vida para sus derechohabientes", afirmó.