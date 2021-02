Inaceptable una campaña de vacunación, sin vacunas: Marko Cortés

México vive una insólita e inaceptable campaña nacional de vacunación, sin vacunas, con ello el gobierno federal está provocando que la pandemia se agrave y prolongue en lugar de resolverla, afirmó el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza.

"Quisiéramos creerle al gobierno federal cuando afirma que habrá dosis suficientes de vacunas para todos, pero con lo experimentado en casi un año de pandemia y el incumplimiento de las etapas del programa de vacunación, dichas afirmaciones simplemente ya no son creíbles, generan más dudas que certezas. Por eso decimos que, con su plan de vacunación colmado de irregularidades e ineficiencias, solo provocarán agravar y prolongar la crisis sanitaria en lugar de resolverla", denunció.

No basta con la "buena fe" del Presidente para superar la pandemia, se requiere gobernar con responsabilidad, estrategias apropiadas y sin engañar a las y los mexicanos, pero eso es lo que menos se le ha dado a este gobierno, indicó el líder panista.

Cortés Mendoza advirtió que mientras el subsecretario Hugo López-Gatell y su equipo no mejoren el plan de vacunación, con la participación activa de los gobiernos estatales y municipales, hospitales y empresas privadas, como se hacía antes.

"Simplemente se ve imposible que en el corto plazo el gobierno morenista cumpla con la responsabilidad de vacunar a todas y todos los mexicanos, pues al día de hoy apenas se ha aplicado la primera dosis de la vacuna al 0.57% de la población, mientras que en Estados Unidos ya se vacunó al 15.58% de sus ciudadanos", refirió.

Marko Cortés, indicó que, hasta este momento, lo único claro del proceso de vacunación es el aprovechamiento electoral por parte del gobierno morenista, por ello hizo un nuevo llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que incluya en su plan de vacunación a todos los gobiernos estatales y municipales, y a la sociedad en su conjunto, para que se pueda salir más rápido de la emergencia sanitaria.

"Nada de lo que hemos vivido por la pandemia era inevitable. Las cifras catastróficas de muertes y contagios son el resultado directo de las malas decisiones que tomó el gobierno morenista. Ahora, para poder salir cuanto antes de la crisis sanitaria y económica, todo dependerá de un correcto e inmediato plan de vacunación que, de no hacerse de forma masiva y efectiva, el único responsable de más pérdidas humanas será el gobierno federal morenista", concluyó.