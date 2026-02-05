INACIPE marca sus 50 años con un diseño emblemático

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) celebró su 50 aniversario con un logotipo conmemorativo que simboliza las tensiones inherentes a las ciencias penales. Este diseño integra tres elementos: una figura fracturada, un emblema de círculos concéntricos y la mención al "50 aniversario (1976-2026)", que tiene como intención reflejar el complejo equilibrio entre la reconstrucción del conocimiento y el respeto a los límites legales.

La figura "fracturada" hace alusión a la naturaleza fragmentada del delito, que se presenta no como un todo, sino como fragmentos dispersos que requieren ser interpretados con contexto y rigor. En el mundo digital actual, la proliferación de datos aumenta el desafío de distinguir entre la cantidad de información y la verdad, lo que exige un análisis meticuloso, metódico y crítico, expresó la Institución en un comunicado.

Los círculos concéntricos, por su parte, representan la función de contención del derecho penal. Este símbolo alude tanto al enfoque centrado y metodológico de la investigación como a los límites morales y jurídicos que debe respetar el poder punitivo, como la legalidad, la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos. Así, la justicia penal solo puede considerarse legítima si mantiene un control interno sobre sus acciones, evitando tanto la impunidad como la injusticia por exceso

En su medio siglo de existencia, el INACIPE ha consolidado la tarea de formar profesionales capaces de reconstruir hechos dispersos sin perder de vista el marco legal y ético. Cada generación enfrenta nuevos desafíos, desde la aparición de nuevas tecnologías hasta la evolución de la violencia y el crimen, pero siempre con el compromiso de respetar las garantías procesales y los principios fundamentales del derecho penal.

Este aniversario también subrayó que el trabajo en las ciencias penales no es una construcción aislada, sino un proceso continuo, fundamentado en aprendizajes acumulados y estándares consolidados.

"El aniversario subraya que la tensión entre reconstruir (mosaico) y contener (círculo) no es un dilema momentáneo, sino una tarea permanente. Cada generación recibe fragmentos —nuevos delitos, nuevas tecnologías, nuevas violencias— y debe ordenarlos sin traicionar el límite que legitima el castigo", detalló.

A lo largo de estos 50 años, el INACIPE ha mantenido su misión de promover una justicia penal crítica, responsable y capaz de enfrentar los retos del presente y del futuro.

"Leído desde su emblema conmemorativo, el INACIPE tiene, a 50 años de distancia, una tarea contemporánea clara: enseñar a construir conocimiento con piezas dispersas y, al mismo tiempo, enseñar a detenerse ante el límite", concluyó.